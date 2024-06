El desamparo emocional en la infancia

Por Fernando Martínez Gallardo

En la actualidad, en México y en muchos otros países es muy frecuente conocer familias en las cuales falta una figura paterna, ya sea la ausencia física de la madre o del padre o de ambos, pero ¿qué hay de aquellas familias en las que, a pesar de estar ambos padres presentes, se siente la ausencia de ellos?

Existen cifras documentales que hablan de los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido abandonados a nivel nacional, sin embargo, poco se habla de aquellos menores que físicamente tienen presentes a uno o ambos padres y aun así viven con un tipo de abandono con mayores repercusiones a nivel psicológico, que es el abandono emocional; siendo este un fenómeno activo, creciente y que afecta notablemente al menor. El diccionario de la Real Academia Española de la lengua define abandono, en su primera acepción, como aquel acto que implica “dejar, desamparar a alguien o algo”.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser escuchadas y escuchados y considerados en los asuntos de su interés de acuerdo con su edad, madurez, desarrollo evolutivo y cognoscitivo (art. 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y art. 71° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

El acompañamiento, dirección y protección por parte de las personas adultas, es indispensable para eliminar las barreras en la comunicación y lograr mayor acercamiento con nuestros hijos, siendo necesario que todos los hijos dentro de una misma familia tengan derecho al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, que puedan expresar su opinión y que esta se tome en cuenta y que rompa con las relaciones basadas en estereotipos, prejuicios y etiquetas.

PUBLICIDAD

En la actualidad gran parte de los niños, niñas y adolescentes expresan “no sentirse escuchados por sus padres, sentir que no validan sus emociones, que no se les permite opinar sobre aspectos de su propia vida, que no pueden tomar decisiones, y que los padres no pasan mucho tiempo con ellos”.

¿Porqué es importante escuchar a nuestros hijos?

Cuando los niños, niñas y adolescentes son criados con pérdida crónica, sin la protección psicológica o física que necesitan y ciertamente merecen, es más natural para ellos interiorizar miedo, no recibir la protección psicológica o física necesaria equivale al abandono y por ende, vivir con la experiencia de abandono crea vergüenza tóxica, de esta misma surge el doloroso mensaje “no eres importante, no eres valioso”, mismas creencias que van formando maneras de pensar disfuncionales sobre sí mismos.

Es muy frecuente tener claro que nuestros hijos necesitan alimentación, abrigo, atención en salud, acudir a la escuela, pero se nos olvida constantemente que también requieren desarrollo emocional, base importante para su concepción como individuos y como seres sociales. La familia es el primer y más importante agente de socialización.

La falta de respuestas de los padres ante las necesidades emocionales de sus hijos/as implica la ausencia de interacciones enriquecedoras como conexión, apoyo, preguntas y respuestas adecuadas en torno a las emociones.

El abandono emocional puede tener consecuencias profundas y duraderas en el bienestar emocional del niño, esta sensación de abandono genera una vulnerabilidad en el niño que a futuro puede comprometer sus relaciones interpersonales, su forma de ver al mundo y su forma de verse a sí mismo.

Existen muchos factores que contribuyen al abandono emocional del niño, que van desde factores parentales: como la enfermedad mental de los padres, el abuso de sustancias o una historia de trauma infantil; los factores sociales: como la pobreza, las largas horas de jornada laboral, y las normas culturales; los factores institucionales: como las políticas inadecuadas, la falta de concienciación e incluso de educación sobre la importancia del desarrollo emocional, así como el acceso limitado a los recursos de salud mental, entre otros, contribuyen a perpetuar el abandono emocional del niño.

TU IMPORTAS! Y en C7 Salud Mental estamos para escucharte y atenderte.

☎️ +5255.2106.0923

☎️ +5255.1951.4858

C7 salud mental

IG: @sietecolectivo7

Fb: colectivo7

LinkedIn: Colectivo 7