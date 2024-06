Marchemos con orgullo y responsabilidad

Sin duda cada mes de junio es el mes multicolor, el mes donde todos somos tolerantes, diversos, inclusivos, etc. Pero cada año hay nuevas generaciones de nuestra población LGBTQ+ y en realidad he visto que muchos no conocen el significado porque marchamos cada año.

Me impresiona que solo creen que tener un Tiktok mostrando técnicas de maquillaje, de moda, descubrir nuevos antros, los hace tener conciencia de lo que se ha luchado desde 1979. Cuando he preguntado por qué marchamos, muchos contestan, porque es una gran fiesta, porque es su derecho, sí es todo eso pero lo más importante es que para tener un Tiktok donde expresas libremente todo lo que quieras ser es porque hubo detrás muchos compañeros que perdieron la vida para que todos hoy en día tengamos garantías y derechos.

Hemos dado pasos gigantes en cuestión de igualdad, matrimonio, asegurar a tu pareja en el sistema de salud y así me puedo seguir. También la comunidad más vapuleada, la trans ha ganado espacios muy importantes, hasta en la tv abierta. Lo que trato de hacer hincapié es que todos debemos conocer la historia. Es increíble que personas de mi edad no sepan sobre Stonewall, el lugar donde se origino todo. Creo que tenemos la responsabilidad de educarnos y compartir la información de donde venimos y hacia donde vamos.

Más aún los periodistas, somos los que debemos poner la primera piedra y que se sigan sumándose más y más a que sepamos más de nosotros mismos. Alguna vez escuché a Tito Vasconcelos en una entrevista radiofónica decir que en sus tiempos los gays se preocupaban por estar informados, leer, todo lo que cayera en las manos para ser cultos, eso era un plus que tenía esa generación. Y creo que al paso de los años se ha perdido. Celebremos a lo grande este 29 de junio en Paseo de la Reforma, marchemos con orgullo y seamos responsables. Porque que hay mucho que trabajar contra la homofobia, transfobia, ya que aún desgraciadamente existen.

El otro día me invitaron a ver la obra El Amante de Harold Pinter. La obra con que se graduaban la actual generación del Instituto Andrés Soler que cumple 75 años. Les quiero comentar, que este instituto ha sido un semillero de grandes talentos hoy reconocidos por todos como: Verónica Castro, Tenoch Huerta, Mara Escalante, Daniela Romo, Eric del Castillo, Zaide Silvia Gutiérrez, Alberto Estrella, Carlos Bracho, Ernesto Laguardia, Laura Zapata, Mario Castañeda, Renato de la Riva, María Sorté, Julio Alemán, Florinda Meza, Roberto Blandón, María Antonieta de las Nieves, Manuel Castillo, Raquel Pankowsky, Víctor Zeuz, Raquel Garza, José Luis Orozco, Victoria Ruffo, Humberto Vélez, Anna Bertha Espín, Cesar Bono, Norma Angélica, José Elías y Beatriz Moreno. Y tengo que reconocer que lo que vi fue a grandes actores que se estarán labrando un camino lleno de éxitos.

En esta obra la dirección fue muy importante, porque Daniel Fuentes supo guiar a sus pupilos Karla Ochoa, Nicolás Gómez Palau, Jeraline Bernal, Gaby Gilgamesh, Jorge Arredondo, en esta gran travesía. Felicidades Instituto Andrés Soler por estos 75 años Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.