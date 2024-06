El desamparo emocional en la infancia Parte 2

Por Fernando Martínez Gallardo

El impacto de la sensación de abandono en la infancia en los menores, le generará vulnerabilidad en la cual le costará confiar en los demás, se sentirá inseguro y también le costará trabajo tomar decisiones, algunos creerán que es culpa suya la pobre atención que reciben de sus padres, y creerán que algo malo han hecho hasta sentirse responsables por esto, otros buscarán la aprobación y el reconocimiento ajeno constantemente generando así conductas dependientes, mientras que otros pueden optar por el rol de tiranos para no exponerse y tener el control, o también pueden optar por el rol de víctima, incluso cuando uno no se siente con derecho a ser amado, suele boicotear las relaciones donde pueda parecer lo contrario, y por lo tanto tener problemas de conducta en la escuela o con sus propios amigos, además puede que no aprendan a gestionar los sentimientos recibidos y los percibirá como vulnerabilidad a un futuro abandono. Además algunos niños, niñas y adolescentes presentan consecuencias graves ante el desamparo emocional tales como, dificultades en la escuela con problemas de conducta, o bajo rendimiento académico, trastornos de alimentación, problemas de autoestima, desarrollo de trastornos de ansiedad o depresión, un reflejo familiar negativo, consumo de sustancias y exposición a conductas de riesgo, entre otras.

El abandono termina siendo un problema invisibilizado, los menores no hablan de su sentimiento de soledad, abandono o minusvalía, los padres no lo identifican, es un tema que no se habla, se evita, y por lo tanto se vuelve un círculo vicioso en el que los padres realmente desconocen quienes son sus hijos y los niños, niñas y adolescentes no hablan con sus padres, porque se ha creado una barrera en la cual no se habla de las emociones, no se expresa el malestar y no se abre un canal de comunicación de confianza, por lo que el malestar se mantiene y tiene el riesgo de evolucionar a un trastorno mental.

Evitar el abandono emocional implica nutrición emocional donde se conozcan las necesidades emocionales del menor, incluida la validación, el apoyo y la atención de los cuidadores, una retroalimentación positiva donde los niños se sientan dignos y merecedores de amor y atención, generar una percepción positiva en el menor en cuestión de sus capacidades, su valía y su sano autoconcepto, que pueda imponer adecuadamente sus límites, necesidades y deseos, y pueda establecer y mantener relaciones sanas, y prolongar esta nutrición emocional hasta la edad adulta, para generar adultos funcionales y sanos, mental y emocionalmente.

El objetivo de plasmar esta información es llegar a todos ustedes padres de familia, para en equipo con nosotros los profesionales de la salud mental nos ayuden a romper el ciclo de malnutrición emocional en nuestra población más vulnerable que son los niños y adolescentes, y podamos trabajar desde la prevención para mitigar el impacto del abandono emocional, mediando diversos enfoques que van desde educar a los padres y cuidadores sobre la importancia de la disponibilidad emocional, programas de crianza, apego seguro, así como incentivar el uso de recursos comunitarios como los servicios de salud mental accesibles y la lectura de información útil, para evitar las consecuencias futuras de esta epidemia silenciosa llamada abandono emocional, que ha ido creciendo en los últimos años y que más frecuentemente se ve en las consultas de salud mental y en todas las familias de diferentes recursos, de diferentes culturas y diversos lugares de origen.

PUBLICIDAD

Es importante aclarar que la investigación coloca el papel del abandono emocional, no como una estigmatización hacia el cómo ser padres y madres, sino al contrario, lo que se proyecta es fortalecer las necesidades emocionales del ser humano, mediante acciones que permitan a los padres aportar consideraciones de desarrollo emocional a sus hijos mediante la reflexión y estrategias para evitar la desprotección emocional de los niños, niñas y adolescentes.

TU IMPORTAS! Y en C7 Salud Mental estamos para escucharte y atenderte.

☎️ +5255.2106.0923

☎️ +5255.1951.4858

C7 salud mental

IG: @sietecolectivo7

Fb: colectivo7

LinkedIn: Colectivo 7