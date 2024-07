Guardián de Negocios: Lupa al reemplacamiento del Edomex

Esta semana marca el inicio del programa de reemplacamiento 2024 en el Estado de México, dirigido a propietarios de vehículos con placas emitidas en 2019. Con una población vehicular que supera los 9 millones de unidades registradas, este proceso no solo implica un esfuerzo logístico monumental, sino también un llamado urgente a mejorar la calidad de los materiales y los sistemas de seguridad para el registro vehicular en la región. Y es que uno de los retos que tiene por delante el gobierno de Delfina Gómez es la situación de robos e inseguridad para los automovilistas. En el Estado de México, el robo de vehículos es una preocupación constante. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los municipios de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz tienen las tasas más altas de robo de autos asegurados en el país. De hecho, el Estado de México representa el 29% del total nacional de despojos, con 16,028 unidades aseguradas robadas entre mayo de 2023 y abril de 2024, de las cuales 10,174 fueron con violencia.

Es por ello que expertos en movilidad han hecho un llamado al nuevo gobierno morenista en el Edomex para que revise los contratos relacionados con la emisión de placas vehiculares, algo crucial para la seguridad de los mexiquenses. Hace poco se encendieron las alarmas luego de que la Secretaría de Finanzas del Estado de México adjudicara un contrato por más de 900 millones de pesos a la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos para el programa de reemplacamiento de este año. A través de la licitación LPNP-027-2024, esta empresa será responsable de imprimir 3 millones 99 mil 900 juegos de placas con calcomanía y 3 millones 500 mil tarjetas de circulación para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la adjudicación de este contrato ya reveló un problema relacionado con la capacidad de la empresa para cumplir con los términos.

Fuentes cercanas al caso han revelado preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para cumplir con la encomienda. Según un reporte de la Secretaría de Finanzas del Estado de México del 18 de junio de 2024, se encontraron discrepancias en la instalación y características del equipo entregado. Aparentemente, el equipo necesario para la emisión de documentos, como las tarjetas de circulación, no ha sido completamente instalado, y algunas de las especificaciones de algunos equipos no coinciden con lo estipulado. Esto aviva las dudas sobre si Placas y Señalamientos Mexicanos cumplirán a tiempo su labor para el programa de reemplacamiento que comienza el 1 de julio. Además de esta preocupante situación, la firma ya había sido denunciada anteriormente por diversas irregularidades. Entre estas acusaciones están las presentadas ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posibles prácticas monopólicas; se alega que esta empresa, junto con Accesos Holográficos y otras sociedades vinculadas a José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista, controla el mercado de productos contra la falsificación, como hologramas, placas y tarjetas de circulación, mediante prácticas anticompetitivas.

En Veracruz, en donde ganaron el mismo contrato que en Edomex, las quejas en redes sociales sobre el deterioro rápido de la pintura de las placas llevaron al gobierno local a implementar un programa gratuito de reposición de matrículas. Se sospecha que estas empresas utilizan materiales de baja calidad para mantener vigentes sus patentes, que en la práctica no aportan seguridad adicional. La importancia de contar con placas vehiculares de alta calidad y tecnología de detección avanzada no puede ser subestimada. Placas de alta calidad que faciliten la identificación y rastreo de vehículos robados, dificulten la falsificación y clonación, y mejoren la integración con bases de datos nacionales y locales es una necesidad imperiosa, ya que esto contribuirá a tener un padrón más confiable y mejor controlado, algo de lo que acusan a Placas y Señalamientos Mexicanos de no cumplir.

Esto es un llamado a evaluar críticamente a esta empresa, especialmente bajo la nueva administración federal centrada en la transformación digital. Los recientes nombramientos de Claudia Sheinbaum, como Jesús Antonio Esteva Medina en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, y José Antonio Peña Merino en la Agencia de Transformación Digital, reflejan una agenda clara de modernización e implementación de alta tecnología.

Toma el mando ANPACT

Este 1 de julio Rogelio Arzate asumió oficialmente el cargo de presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Con una carrera de más de 25 años en la industria y vasta experiencia en negociaciones comerciales y políticas públicas, Arzate trae consigo un perfil robusto y estratégico, pues en sus cargos previos ha trabajado estrechamente con autoridades federales y estatales, lo que le proporciona una visión integral y una red de contactos valiosa para enfrentar los desafíos del sector. La agenda de Arzate en ANPACT se centrará en la modernización de la flota de vehículos y la adopción de tecnologías más limpias y eficientes. La industria automotriz en México, reconocida a nivel mundial por su liderazgo en la exportación y producción de vehículos pesados, necesita un impulso hacia una movilidad más segura y sostenible. Con su enfoque en la innovación y la eficiencia, Arzate buscará consolidar esta posición y promover políticas que fortalezcan la competitividad de este sector, que contribuye con el 4.7% del PIB nacional, siempre con el objetivo de avanzar hacia un futuro más ecológico y eficiente.

Voz en Off

Más de un indicio hace pensar que en el IPN, de Arturo Reyes, hay mano negra para favorecer a Armot Seguridad Privada y Servicios Internacionales. Una de las muestras es que una serie de irregularidades la llevaron a quedarse sin un contrato por más de 400 millones de pesos en el Instituto a inicios de año; no obstante, este viernes 28 de junio se lo regresaron nada menos que por medio de adjudicación directa, un procedimiento que no implica competencia. La razón social beneficiada con la jugosa bolsa ha resaltado en denuncias donde se pide investigar la falta de afiliación de sus plantillas al IMSS, de Zoé Robledo, mismo incumplimiento en el que cayó Gott und Glück, que se encargaba del aseo hasta que en las últimas semanas sus trabajadores tomaron las calles para reclamar el pago de salarios, además de exigir que garantice su acceso a la salud. Voces del rubro apuntan a que Armot Seguridad Privada es una las ‘amigas’ más cercanas del secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo…