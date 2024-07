PolíticaConfidencial dinastía Cárdenas tendrá presencia de nuevo en el Ejecutivo

Gabinete: Lázaro arribará al staff de Sheinbaum La virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, alista el nuevo bloque de integrantes de su gabinete que presentará mañana jueves. Nos aseguran que Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general Cárdenas, aparecerá en un cargo de relieve dentro del “kitchen cabinet” o equipo staff que se conservará muy cercano en la oficina a la mandataria. Este sucesor de una de las principales dinastías políticas del país se ha desempeñado como coordinador de asesores del presidente López Obrador. Entre otros cargos, fue también gobernador de Michoacán (2002-2008).

¿Y Mario Delgado? ¿Y Batres? La verdadera sorpresa puede ser la encomienda que le sea asignada en el gabinete presidencial a Mario Delgado, hasta ahora dirigente de Morena, al que ya se ve lejos de las posiciones que más deseaba, fuera en el sector financiero, fuera en el político. Las lenguas viperinas, que cuentan con fuentes no identificadas, pero frecuentemente bien informadas, aseguran que su destino oscila entre las secretarías de Educación o del Trabajo. Otro enigma está cifrado sobre el destino de Martí Batres, jefe de Gobierno interino en la ciudad de México, , nos aseguran ha mandado varios mensajes a la doctora Sheinbaum para ser considerado en su equipo de trabajo.

Cuando Yasmín Esquivel topó con Lenia No está del todo contada la historia de la sesión privada de los ministros de la Corte donde Yasmín Esquivel instó a la ministra presidenta, Norma Piña, a renunciar con el argumento de su supuesta mala relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que en realidad ocurre es que desde Palacio se emitió el “ucase” de que no debe haber ningún canal de interlocución, hasta nuevo aviso. En esa misma reunión, Lenia Batres se desmarcó de esa la exigencia diciendo que “no estamos para intrigas palaciegas”. El problema con la “señora Esquivel” - como sus compañeros la comenzaron a aludir tras el escándalo por el más que presunto plagio de su tesis de licenciatura-, no tiene ninguna autoridad moral para pedir a nadie que se forme detrás de ella para emprender la “purificación” del alto tribunal. Curiosamente, quien sí secundó los dichos de su colega fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, finalista en la contienda por la presidencia de la Corte, y superado por Piña Hernández gracias al voto, entre otros, de doña Yasmín. Las cosas que ve uno estos días.

Elena Poniatowska apoya a Susana Harp para dirigir a Secretaría de Cultura Durante la presentación de “La voz del viento”, Poniatowska elogia a Susana Harp y la considera ideal para el puesto. En el marco de la presentación del documental “La voz del viento” (2024) en la Fundación que lleva su nombre, Elena Poniatowska, expresó su apoyo a Susana Harp como una destacada opción para liderar la Secretaría de Cultura Federal.

Como se sabe será el próximo jueves cuando la virtual presidenta electa Claudia Sheimbaum dé a conocer el resto de los integrantes de su gabinete. Al respecto sobre el sector cultural se menciona para dirigir la secretaría, los nombres de Claudia Curiel y Susana Harp “no conozco a Claudia, pero tengo relación de cariño con Susana, la admiro no solo como intérprete, por su dedicación, generosidad, me parece una mujer generosa. Está en nuestra realidad, conoce muy bien al país, ama mucho a México y a la gente de México, si ella lo es, yo creo que va a ser una gran directora de cultura” dijo Poniatowska al ser abordada por los medios de comunicación.

El evento, que tuvo lugar el pasado fin de semana, reunió a más de cien personas, incluidos los productores del documental, encabezados por Felipe Haro Poniatowska. El material se emitirá en el canal Aprende+ (14.2 en señal abierta) los días 5 y 12 de julio a las 21:30 horas. El equipo de producción además estuvo conformado por Azucena Pimentel como productora ejecutiva, Enrique Quintero como productor general, y los realizadores Héctor Ortega, Marilú Rasso y Columba Vértiz de la Fuente.