Música para sentirse bien

Me voy a meter en un aprieto, ustedes disculpen:

¿Qué es el indie? ¿Es un género? ¿Es una escena? Me lo preguntaba el otro día a propósito de una plática que tuve con Siddhartha. Técnicamente la música indie está hecha por todos los artistas que prefieren no firmar con una disquera grande, sin importar el género. Hay rock indie, folk indie y hasta cumbia indie. Eso tiene varias ventajas: es posible que tu propuesta musical sea tan experimental, que prefieres irte con una disquera pequeña que te apoye y que no limite tu proceso creativo.

Por otro lado ¿Qué es la música alternativa? ¿Es lo mismo que el indie? Pues no: técnicamente la música alternativa va en contra de lo que se escucha en ese momento. Si todo el mundo toca rock, tal vez algún grupo quiera ir contra la corriente y tocar electrónica. Hay grupos que han tocado alternativo y que pertenecen a una disquera grande.

Qué complicado.

El indie puede ser alternativo y el alternativo puede surgir del indie. Pero todos estamos de acuerdo en que hay una constante: los proyectos indie tienen un toque más íntimo, debido a que no hay quien limite tu creatividad. Y a veces, esos proyectos tienen tanto éxito que se vuelven parte del mainstream.

PUBLICIDAD

Siddhartha es un artista que ha ido de un lado a otro de este espectro. Su música tiene su sello personal y al mismo tiempo acumula miles de fans. Comenzó teniendo su propia banda, luego estuvo un tiempo con Azul Violeta y a los 20 años fue baterista de Zoé. Pero decidió hacer su propia música y se lanzó a la aventura del indie, con tanto éxito que en 2008 ganó el premio Indie-O Awards con su disco “Why you?” y fue nominado al Grammy Latino. De ahí, han venido cinco discos más, todo ellos exitosos.

Platicaba con él sobre este asunto, la industria que te absorbe. “Creo que me he mantenido muy al margen de esa presión de la industria o sea, sí hay algo que me ha hecho sentir que este trayecto es muy llevadero, como que nunca me he puesto en competencia conmigo mismo y soy ambicioso, me gusta hacer las cosas cada vez mejor, mejor música. Me gusta ser un proyecto en evolución, me gusta experimentar con nuevos productores y músicos, que mi música se enriquezca con el tiempo y no que con el tiempo se recicle”.

El proyecto de Siddhartha ha crecido en venta de boletos, llenar venues cada vez más grandes para tocar con su público. “Lo he visto en nuestras tocadas en la Ciudad de México. Comenzar a tocar desde el barcito chiquitito y después ir pasando de un lugar a otro. Yo creo que el primer concierto más grande que hicimos en Ciudad de México fue el Plaza Condesa, luego hicimos el Metropolitan, el Auditorio, el Palacio de los Deportes y luego el Foro Sol. Obviamente lo cuento rápido, pero tocamos en muchos lugares muy pequeños y calurosos”, me dijo con una sonrisa.

Creo que la esencia de Siddhartha se resume en esta frase que me dijo: “lo más importante para mí es hacer música que me haga sentir bien. Claro que me importa que la gente la reciba bien, pero me gustan más las sorpresas que la expectativa”.