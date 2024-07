PolíticaConfidencial Zoé Robledo y su enredado futuro

Los “3 IMSS”: ¿Cuál dirigirá Zoé? El mayor enredo sexenal: la nunca definida política para el sector público de salud, se expresa en los tres “IMSS” existentes, al menos uno de los cuales dirigirá durante el próximo sexenio el actual director general, Zoé Robledo. Tenemos el “IMSS ordinario” o tradicional, que hace 45 años creó un “IMSS” para zonas marginadas e indígenas, que hoy lleva el apellido de “Bienestar”, y hace meses se estableció el Organismo Público Descentralizado “IMSS Bienestar”, la cual es otra entidad diferente y que recibió los escombros del INSABI, el cual a la vez dilapidó los fondos del otrora Seguro Popular. Nos dicen que don Zoé, quien carga múltiples controversias, estará al frente de la fusión de los dos “IMSS Bienestar” …, más lo que se acumule. Un galimatías, pues.

Omar y el camino al infierno Se discute en varios ámbitos el proyecto de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que Omar García Harfuch, inminente secretario federal de Seguridad Ciudadana cuente con atribuciones (¿políticas? ¿legales? ¿constitucionales?) para “coordinar” a los titulares del ramo en los estados, e incluso a las fiscalías locales (¿y a la federal?), asumiendo que la estrategia de seguridad “estará en manos de civiles”, como ha dicho doña Claudia (¿ya le habrán avisado a los militares?). Es probable que la dimensión de la tragedia que nos impone todos los días la inseguridad deba obligar acciones de similar magnitud. Sin embargo, autoridades de todos los ámbitos están en espera de los detalles de esta propuesta, porque saben que, siempre, las buenas intenciones han empedrado el camino al infierno.

TEPJF: Sin embargo, se apresura Procedente o no, logró su objetivo el recurso judicial interpuesto por el juez Rodrigo de la Peza (a instancias del colmilludo litigante Fabián Aguinaco), con lo que se buscaba apresurar al tribunal federal electoral, que encabeza Mónica Soto, para sumar al pleno a magistrados de sus salas regionales (al menos uno) y generar el quórum mínimo para votar asuntos. Aun cuando tienen de plazo hasta la parte alta de agosto, los magistrados ya anunciaron que agilizarán la gestión a fin de cubrir las vacantes. Ya con ello, deberán no sólo calificar la elección de Claudia Sheinbaum (éste sí un “trámite”), sino resolver los recursos que hoy detienen la asignación de las diputaciones y senadurías plurinominales, y confirmar así, o no, la mayoría calificada que calculan Morena y sus partidos satélites, al menos en San Lázaro, y quedarse a un pasito de ello en la cámara alta. Vivirá poco quien no lo vea.

Poder Judicial aporta propuesta al debate La tarde de este lunes el Poder Judicial de la Federación, que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, presentará una propuesta de reforma derivada de foros celebrados en todo el país. Se ignora la suerte que tendrá esta iniciativa en el ambiente enrarecido que ha provocado la iniciativa en este mismo ámbito del presidente López Obrador que ya está en el Congreso. Nadie sabe ya dónde se extravió la evidencia de que nuestros mayores problemas de administración de la justicia no están en el orden federal, sino en el ámbito estatal, en el fuero local, donde se resuelven 80% de los casos. Tiempos nublados (de razón) los que vivimos.