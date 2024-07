Grupo Duelo en su mejor momento lanzará colaboración con Guaynaa

Para aquellos que piensan que la música del Grupo Frontera es algo nuevo, les tenemos noticias, la música norteño-tejana tiene tres décadas fusionando ambas culturas.

El norte de México y el Sur de Estados Unidos, Texas en específico, ha mezclado su gastronomía y música desde hace muchos años; sin embargo, a finales de los 90 comenzaron a surgir agrupaciones de segundas generaciones de migrantes con raíces principalmente de Nuevo León.

Intocable fue el primero de varios que llegaron para quedarse con un sonido en el que el rock, el folk y por supuesto el acordeón distintivo del norte de México se fundieron para dar paso a un subgénero del regional mexicano.

Duelo es uno de esos importantes exponentes que han sobrevivido a las tempestades, pues hay qué decirlo, al menos por una década la banda sinaloense se impuso, incluso en el territorio que le había costado mucho trabajo años antes.

Liderado por Oscar Iván Treviño, el grupo ha llegado a la cima con éxitos como, “Puño de Diamantes” y “Malabares” por mencionar algunos, sus presentaciones lucen siempre llenas, siendo respetados hasta la fecha por tener una carrera impecable.

Han sido noticia sensacionalista solo en una ocasión y a penas en febrero pasado, pero no por un escándalo, sino por un aparatoso accidente que sufrieron en carretera saliendo de una presentación en Monterrey, así que las noticias son siempre por sus logros musicales.

El año pasado sorprendieron con una colaboración al lado de Los Rojos, un grupo regio que va creciendo a pasos agigantados y este fin de semana están estrenando otra con Alberto y Roberto Garza, una nueva versión del clásico de los hermanos titulado “Loco Tu Forma De Ser” una cumbia sabrosona que muestra otra cara de Duelo.

La cosa no para ahí, puesto que en unas semanas más lanzarán un dueto más con el rapero boricua Guaynaa, el tema escrito por éste y por Treviño lleva por título “Cala en el Alma”, esto sin duda, es otra prueba del respeto que se ha ganado el regional mexicano entre los artistas no solo de Latinoamérica, sino también de Europa, no podemos olvidar casos como el de C. Tangana y Carín León.

El estreno de “Cala en el Alma” se está preparando con mucho cuidado, ya que para ambas partes es prioridad, tanto que hace un par de semanas, Grupo Duelo invitó al puertorriqueño al escenario del Domo Care, un redondel de palenque en el que es muy difícil plantarse así como así, Guaynaa lució muy nervioso la primera noche, aunque la segunda ya fue tomando confianza.

Ya con su bajista y segunda voz, Pedro Flores, en plenitud de facultades luego del accidente, Duelo tendrá una segunda mitad del año espectacular con una agenda llena y su anunciada participación el 21 de diciembre en el festival ‘Bésame Mucho’.

La música norteño-tejana tiene muchos y muy importantes exponentes que primero fueron ídolos y referencia de agrupaciones como Grupo Frontera quienes vinieron a mostrar de manera global esta convergencia de culturas que también pertenecen al regional mexicano a fin de cuentas.