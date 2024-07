Ecopsicologia 5

Por Claudia Ruíz Ordóñez

Una de las consecuencias significativas del confinamiento vivido en 2020, es la revalorización del medio natural como fuente de bienestar físico y mental. Prueba de ello, es el aumento exponencial de la práctica del senderismo y de las caminatas al aire libre en varios países de Europa.

Se puede decir que la pandemia ha resignificado de una manera sistémica la importancia del contacto con la naturaleza como fuente de bienestar. Aspecto que impulsamos desde el inicio de nuestro proyecto.

De ahí que la Ecoterapia cambia nuestra comprensión de cómo abordar los problemas de la mente humana y cómo mejorar la mala relación entre el ser humano y el medio ambiente.

Ecoterapia ha tenido resultados positivos en temas de ansiedad, depresión y estrés. Actualmente se ejerce en residencias de ancianos, hospitales, centros de salud mental y en centros juveniles. Su práctica está aumentando cada vez más y mostrando casos de éxito.

PUBLICIDAD

La reconexión con la Tierra nos debe llevar, por tanto, a fortalecer también nuestros vínculos con sus habitantes, sean estos humanos o no humanos. Porque si entiendo a la otra persona como parte de mí, y habitante de esa casa que en el fondo soy yo misma, (la inclusión de la naturaleza en el self, según el modelo de Schulz, 2002), podemos intuir que ello me llevará también a cuidar más del otro.

Schultz con un enfoque relacional, considera la evaluación del mundo natural como una extensión de la representacion cognitiva que tiene una persona de sí misma.

A partir de esa concepción, Schultz usa la Escala de Inclusión del Self en la Naturaleza, cuyo objetivo es el reflejar en qué medida el individuo incluye su self en la naturaleza. También encontró que la conectividad correlaciona positivamente con el comportamiento medioambiental, los valores biosféricos y en menor medida, praxis altruistas.

La creencia individual acerca de la forma en la que alguien es parte de la Naturaleza, provee el tipo de preocupación que una persona desarrolla, y el tipo de situaciones que le motivarán a actuar.

El objetivo de esta investigación se centraba en estudiar la manera en la que la relación humano-naturaleza es interiorizada y procesada por los individuos para la construcción de la imagen de sí mismos. De manera que si el self es visto como un producto complejo a través del cual la persona conceptualiza su comportamiento, (algunos autores han resaltado la importancia de ciertos elementos del contexto importantes para la representación de una imagen personal fuerte y positiva), los anclajes de la identidad personal son herramientas a través de las cuales una persona refuerza su Yo, elaborando relaciones interpersonales con significado. Estos anclajes se fundamentan en ls prácticas y procesos de identidad que tienen lugar en el entorno cultural. Así el medio ambiente forma un papel crucial como fuente de contenidos simbólicos de la identidad.

En este sentido, la psicoterapia concibe el trabajo alrededor de un círculo ecológico de tres operaciones que interactúan entre sí: estar con la naturaleza, encontrar un lugar en el mundo natural y realizar actividades junto con otros que se preocupan por la tierra.

TU IMPORTAS! Y en C7 Salud Mental estamos para escucharte y atenderte.

☎️ +5255.2106.0923

☎️ +5255.1951.4858

C7 salud mental

IG: @sietecolectivo7

Fb: colectivo7

LinkedIn: Colectivo 7