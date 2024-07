Defenderé la Reforma Judicial ante los ciudadanos

Realizamos una primera Asamblea Informativa sobre la Reforma al Poder Judicial, en la Alcaldía Gustavo A Madero, Distrito 1 que gané con más de 151 mil votos.

Como su futuro diputado federal, a partir del 1 de septiembre defenderé la voluntad de las y los vecinos de Cuautepec que exigen una Reforma en materia Judicial para poder deliberar sobre los 16 artículos que se pretende modificar, y también los 11 transitorios. Es un reclamo que escuché en la campaña.

Hicimos una encuesta entre los habitantes del Distrito 1, y el 97% está a favor de la Reforma al Poder Judicial, y trabajaré por todo lo que enriquezca la iniciativa de la Reforma que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Seré el diputado que los represente en San Lázaro y seguiré su mandato. Vamos a respaldar ésta la Reforma, porque me debo a la voluntad de las y los vecinos de la jurisdicción, y no a la opinión de los analistas de los medios de comunicación, o a lo que opinan algunos jueces o especialistas sobre el tema.

Expliqué que México necesita mayor justicia, que se acabe la impunidad porque todos queremos menos violencia. No se trata de un asunto político sino de un tema muy relevante para que verdaderamente mejoremos la seguridad del país, logremos que no haya impunidad y que cualquier mexicano que inicie un juicio tenga acceso a la justicia, cuente o no con dinero o “palancas”.

No debemos permitir que se desvíe el debate, lo trascendental es que exista una mejor justicia para todas y todos los mexicanos, esa que se alejó de las personas, del justiciable, de la persona que acude en búsqueda de reparación de daños, de protección de deshacer agravios, para tener derecho a una justicia pronta y expedita.

Las y los ciudadanos ahí presentes estuvieron de acuerdo en cuatro puntos o ejes fundamentales -inamovibles o no negociables- referentes a que: 1)se elijan jueces, magistrados y ministros por voto secreto y directo de la gente. Concordaron en la necesidad de que 2)exista un Consejo Disciplinario del Poder Judicial. Necesitamos una mayor transparencia.

En este sentido, yo metí una iniciativa como Senador, para que las sesiones del Congreso de la Judicatura se transmitan en vivo como ocurre con las “Mañaneras” del Presidente, con las conferencias diarias del Jefe de Gobierno, o las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores que se ven en el Canal del Congreso. Debemos conocer sus temas, tienen que ser sesiones abiertas, transmitidas en vivo.

Los vecinos también aseguraron estar a favor de que 3) los integrantes del Poder Judicial no ganen más que el Presidente de la República, y un cuarto tema que me parece fundamental: aprobaron que se den plazos máximos para que haya sentencias. Sabemos que hay gente en la cárcel que lleva años sin una sentencia.

Lo más importante de la Reforma es que queremos que la impartición de justicia sea un verdadero derecho para las y los ciudadanos mexicanos. Hoy, si tenemos un problema y no contamos con un abogado muy “prestigioso”, perderemos el juicio. Queremos que haya una justicia verdaderamente al alcance de todas y todos los mexicanos. La justicia se alejó de los mexicanos

Hoy necesitamos tener contactos, palancas, un gran abogado, o dinero para “aceitar” la maquinaria y así ganar un juicio. Conocemos muchos casos cercanos de injusticias, y en lo particular durante la Asamblea escuché y compartimos varios de ellos, expuestos por escrito las y los vecinos ahí presentes, reservando su identidad, sin dar nombres.

Me fui con su mandato respecto al tema de la Reforma Judicial y ¡vamos hacia delante! Seguiré las instrucciones de las y los ciudadanos a quienes representaré.

¡Oponerse a la Reforma Judicial ya no es oponerse a Claudia Sheinbaum, ni al partido Morena; es estar en contra de la voluntad de 35 millones de mexicanos!, que incluye por supuesto a los ciudadanos del Distrito 1, demarcación Gustavo A.Madero.

Las y los mexicanos votaron el 2 de junio por una transformación de la vida pública y eso incluye a todas las instituciones públicas del país. Esa votación ya se dio. La gente votó por una mayoría en el Congreso de la Unión para que la próxima Presidenta cuente con facultades para reformar, entre otros, al Poder Judicial. Fue el pueblo quien le dio el poder reformador de la Constitución y no aceptaremos ningún artificio.

Quienes otorgan mayorías o minorías son las y los ciudadanos. Son los únicos que puede mandatar, y el mayor contrapeso al poder que tiene Morena es precisamente el propio pueblo.

También estuve en un foro sobre la Reforma Electoral con la Ministra Lenia Batres y los senadores Gilberto Herrera, Rocío Abreu y la senadora electa por Querétaro, Beatríz Robles.

Seguiremos participando en los foros de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, única en la historia de nuestro país.