¡El inquilino de Palacio no se cansa de mentir!

Al inicio de la actual administración López Obrador formuló 100 compromisos para su proyecto de nación. Hace unos días durante su conferencia mañanera se atrevió a afirmar que ya se habían cumplido 98. Aquí les dejo solo algunas de las promesas incumplidas y los invito a que ustedes mismos hagan una revisión para constatar que este gobierno está lleno de engaños y falsedades.

Su compromiso número 13 consiste en hacer realidad el derecho a la salud. Sin embargo, el tan prometido sistema de salud al estilo Dinamarca está muy lejos de hacerse realidad. En México los ciudadanos sufrimos todos los días por el desabasto de medicinas, la mega farmacia es un fraude sin medicamentos y sin empleados.

La población que no cuenta con acceso a servicios de salud pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022. Como si esto no fuera suficiente la desaparición del Seguro Popular y el deterioro del Sistema de Salud Pública durante el actual sexenio, han incrementado en un 30.9% el gasto de los hogares en servicios médicos. México fue uno de los países con el mayor número de muertes por el mal manejo de la pandemia.

En relación con la desaparición del CISEN, en su compromiso número 62 también aseguró que no habría espionaje a opositores ni a ciudadanos. ¡Mentira! Está comprobado que el Ejército siguió utilizando el software Pegasus y se han documentado casos de espionaje durante el actual gobierno. Si bien es cierto el gobierno no acepta tales acusaciones, la realidad es que no ha rendido cuentas sobre la utilización de ese programa.

Tema gravísimo es el previsto en el compromiso número 90 pues a pesar de que López Obrador aseguró que respetaría la libertad de expresión y que el gobierno nunca aplicaría censura a ningún periodista o medio de comunicación todo el sexenio se la ha pasado atacando a los periodistas que lo critican y cuestionan.

Durante su gobierno se han registrado 46 asesinatos de periodistas convirtiendo a México en el país más peligroso para ejercer esa profesión. La libertad de expresión en nuestro país está muriendo gracias al autoritarismo.

No puedo dejar de mencionar lo previsto en el compromiso número 92 en el que señala que se mantendrían relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Los ataques hacia el Poder Judicial han sido una constante. No respeta su independencia y agrede a todo juzgador que no resuelve algún asunto a su conveniencia.

Ahora pretende que ministros, jueces y magistrados sean elegidos a través del voto popular. Esto con el único fin de ejercer control político sobre los integrantes del Poder Judicial para apoderarse totalmente de él. ¡Terrible! Al tiempo…

DETALLES. Condenable el atentado cometido en contra del expresidente y candidato presidencial Donald Trump en los Estados Unidos de América. Acciones como esta atentan contra la democracia y la justicia. Toda mi solidaridad con el expresidente y nuestro vecino país del norte. ¡Basta de violencia y odio!