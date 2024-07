Columnistas engañabobos

En Morena no se avecinan “pugnas internas con consecuencias insospechadas”; tampoco hay “puros” y “no puros” y/o “radicales que van a concentrar sus fuerzas en la capital del país con un proyecto transexenal, con miras al 2030″, tampoco existen “fuertes diferencias que persisten en el movimiento interno de Morena”.

Es falso que “los elogios públicos mutuos entre Brugada y Sheinbaum, en realidad entrañan fuertes diferencias que persisten en el proceso interno de Morena”, como afirma Mario Maldonado en su columna titulada Los “puros” de la CDMX y su plan transexenal, en el periódico El Universal.

Hay un tipo de columnistas que quieren dividir al partido afirmando que se están haciendo grupos, pero una vez más están equivocados.

Llevan seis años errando el camino, el pronóstico. Quisieron atizar en la contienda interna de Morena en la Ciudad; se la jugaron con el candidato de la oposición en la capital del país, y lo siguen haciendo, pero de ninguna manera tienen razón. Ni puros, ni impuros, ni plan transexenal ni nada que se le parezca.

Hay, eso sí, mucha unidad en torno a los principales liderazgos del movimiento que son el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y en la ciudad de México la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, así como a muchos otros liderazgos en Morena.

Contamos con un partido muy fuerte y organizado; estamos ante un proceso histórico que no se había dado, que ha sido transparente, democrático, con competencias reales, y no con simulaciones. Hemos trabajado a favor del fortalecimiento institucional y la unidad del partido.

Además, tenemos un gran líder que ya está y estará en la historia y será recordado a lo largo de generaciones en este país. Hoy tenemos al Presidente dándonos enseñanzas; una de ellas -que nos recuerda todos los días- referente a que la gran alianza es precisamente con el pueblo, y llegamos unidos al proceso electoral 2024.

Está claro que si el movimiento no se fractura en su relación con el pueblo estaremos al frente muchos años, porque la gente es la que decide. Nos une el fortalecimiento del movimiento, y el dejar las decisiones importantes en sus manos.

Algunos comunicadores no han terminado de entender que el Presidente y todo el movimiento de la Cuarta Transformación, está enfocado en fortalecer su relación con el pueblo, no arriba, sino abajo, y mientras entendamos esto y trabajemos en ello nos fortaleceremos aún más, y no habrá mella en el movimiento si éste no pierde su unidad con el pueblo.

Mientras tanto, seguiremos viendo columnas de este tipo que no son más que inventos para engañabobos, insidias para calumniar y desprestigiar a nuestro movimiento, bajo la infiltración de la derecha dispuesta a fomentar la división, el odio, el conflicto en nuestras filas.

¡Fallaron y ahí están los resultados electorales en el país y en la ciudad! ¡Y volverán a fallar si siguen por el mismo camino!