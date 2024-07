Karol Sevilla, de Cenicienta a súper estrella del pop latino

Todos hemos escuchado hablar y también hemos visto la serie Soy Luna, que se transmitió por Disney Channel. Ahí triunfó una mexicana muy guapa y con mucho talento que se llama Karol Sevilla; pues ahora está lanzando un tema que se llama Cenicienta.

Saben que también me dedico hacer relaciones públicas y prensa -como comúnmente se le conoce el llamado RP- pues me pidieron ayuda para su lanzamiento de este nuevo tema y dije ¡va! No tenía el gusto de conocerla así que nuestra primera parada en esta promoción fue el programa Ventaneando.

Ahí la vi llegar y dije “wow, que guapa niña”, vestía unos jeans como con listones, obviamente de diseñador, y una blusa como la usan las chavas de ahora, muy en tendencia. Caminamos hacia el foro y nos pusimos a platicar, así de la nada. Me di cuenta de que es una chava con los pies muy en la tierra.

Me contó cómo fue su experiencia de ser una chica Disney y que al terminar esa etapa se dio cuenta del mundo real. También que ella decide qué es lo que quiere cantar y transmitir a sus fans. Lo que transmite es de una madurez y sabe lo que quiere en esta carrera. Ahí me puse a pensar, esta guapa pregona con el ejemplo, ya que su tema es el reflejo de lo que dice y hace.

Ya que si analizamos la letra dice que “no quiero un príncipe que me pague la cuenta, a mí no me interesa cuánto tienes, cuánto vales, a mí no me compra nadie con zapatos de cristales, no soy Cenicienta”. Habla de un empoderamiento muy cañón de una chava de veintitantos años que está lista para comerse al mundo con una actitud super positiva y tiene hambre de trascender, de dejar huella en la música.

Aparte de tener una vibra muy linda, es culta y preparada, se nota que se ha preparado mucho para ser toda una estrella internacional. Auguro todo el éxito con este tema y por favor, a título personal Karol: No cambies, eres como digo ‘muy neta’ y eso se nota a leguas, eres única. En serio escuchen este ‘rolón’ y díganme si me equivoco. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

