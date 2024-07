Ilusiones y El enemigo del pueblo, dos opciones para este fin de semana

Hace 42 años se escribió una obra que es muy actual y que la vivimos día con día. Fue escrita por Henrik Ibsen, obviamente no la vi en esos tiempos, pero ahora tuve el privilegio de verla en el Foro Shakespeare bajo la adaptación de Omar Olvera y Jorge Escandón. Me refiero a “El enemigo del pueblo”, nos habla de cómo se puede manipular a un pueblo cuando el doctor del pueblo ha descubierto que las aguas medicinales están contaminadas y está dispuesto a luchar incluso contra su hermano, el alcalde, entre sombrerazos y jitomatazos para tirarles el teatrito. Pero los intereses de algunos no quieren que se sepan ya que afectaría la prosperidad y la derrama económica. En sus tiempos era un drama, pero ahora es contada esta historia mediante la comedia, en el elenco destacan Sergio Bonilla, Anabel Ferreira, Raúl Bretón, Enrique Chi, Américo del Río, Lucía Huacuja, Gabriela Orsen y Jorge Escandón. Mi querida Anabel está maravillosa, obviamente la comedia se le da muy bien, es lo suyo, y cobijada con ese reparto mejor. También es maravilloso ver a Enrique Chi y a Sergio Bonilla, que demuestran las tablas que tienen. Me la pasé riendo a carcajadas con esta farsa, pero también viendo una realidad que se repite una y otra vez. Omar Olvera lleva muy bien la dirección, porque nos muestra una perspectiva mediante la risa y la reflexión.

Otra obra que vi fue “Ilusiones” y disfruté el trabajo de Cristian Magaloni como director; ¡que bárbaro! como trabaja este tremendo histrión, échenle un ojo a todo lo que está haciendo. Él lleva de la mano a Adriana Montes de Oca, Xavier García, Paola Arrioja y Carlos Patrick Casanova. Cuando vi que estaba Adriana y Paola, dije hay que verla, porque me gusta mucho su trabajo. ¿Cómo olvidar a Adriana en Noche de reyes?, magistral. Y en esta no me quedó a deber nada. Ellas dos se convierten en narradoras como Carlos y Xavier en donde exponen las historias de dos matrimonios que antes de morir confiesan los amores más ocultos que llevaban guardados por décadas; el texto es muy bueno es de Iván Viripaev. Y nos hace reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado y que luego es muy tarde para darse cuenta de que estaban equivocados sobre ellas. Esta está en el Teatro Milán de viernes a domingo.

