¡Bianca Marroquín está de vuelta!

Fíjense que hace ocho años Pepe Zepeda tuvo la inquietud y deseo de juntar al elenco de Confesiones de mujeres de 30, y me refiero a Laura Luz, Ana Karina Guevara y Zaide Silvia Gutiérrez. Y se dio, pero en esa se adhirió Blanca Guerra y Carmen Delgado. Fue una charla maravillosa y entrañable. Tiempo después Blanca Guerra sugiere que se vuelan a reunir de nuevo, pero a Pepe se le ocurre hacer un chat en donde sumó a más estrellas. Recuerdo que eso fue en diciembre y la cita fue en el Agapi Mu, para eso llegaron más de 40 actrices y fue una comida increíble.

Obviamente León Faure -dueño del Agapi Mu- durante el tiempo que llevamos en este chat en donde hemos encontrado un cobijo de hermandad, cariño y solidaridad hacia personas tan queridas, León siempre nos ha demostrado su generosidad ya que este entrañable restaurante ha estado y estará a disposición de todos los miembros del este para hacer lo que necesiten, conferencias, cumpleaños, etc. Para celebrar este aniversario, Monserrat Ontiveros regalo un pedacito de “Vivir en secreto”, no saben lo que vivimos en esa noche donde se dieron cita varias compañeras actrices y periodistas para estremecernos con ese texto. Fue su última actuación en nuestro país porque vive en Noruega. Un encuentro maravilloso, íntimo, cálido. Si quieren verlo está en el Instagram @las_divas2016. En lo que resta del año habrán más eventos y ya les contaré.

Y hablando de divas, les hablaré de Bianca Marroquín, la mexicana que ha triunfado en Broadway, razón por la que radica en Nueva York y son pocas las ocasiones que la podemos disfrutar en México, con ese talento que posee. Y lo podremos hacer el próximo sábado 10 de agosto en el Centro Cultural Teopanzolco, en Morelos.

Presentará su show Broadway Lights, en este apreciaremos todo lo que ha hecho en la gran manzana y conquistar a ese público conocedor de los grandes musicales. Yo la verdad ando requete emocionado por verla y será una regalo que me daré, porque como saben soy amante de estas producciones y créanme que lo disfrutaré al máximo. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.