Los Aguilar y Los Fernández se unen para defender la música ranchera

Hace no mucho tiempo, la música con mariachi estuvo a punto de perder la categoría en los Latin Grammys debido al poco número de inscripciones, hubiera sido simplemente catastrófico no solo para el regional mexicano, sino también para la música mexicana en general, se trata de raíces, costumbres, tradiciones y la identidad de un país con alrededor de 128 millones de habitantes.

La banda sinaloense y la música norteña son los otros dos complementos de la columna vertebral de un género que en los últimos tiempos se ha venido desvirtuando con aportes que no en todos los casos han sido positivos.

En este contexto, han tenido que trabajar y seguir produciendo e ideando esto y aquello por separado, artistas como Pepe Aguilar y Alejandro Fernández herederos de las dos dinastías más famosas de la música ranchera.

Ahora, es la tercera generación; los nietos de Don Antonio y Don Vicente, quienes han tomado el reto de seguir adelante contra viento y marea; Ángela ha conquistado con su talento, su hermano Leonardo está en la lucha, al igual que Camila, ella de la otra familia, todo está muy bien, pero lo que está mucho mejor, es la iniciativa de Alex por los Fernández y Majo por los Aguilar, de unirse por primera vez haciendo historia; sin egos, sin afán de protagonismo, sabiendo que ambos están construyendo una carrera y que pueden por derecho, echar mano de las canciones de sus ancestros.

“Dos Dinastías, una Tradición”, la gira que emprenderán juntos estos jóvenes, es el pretexto perfecto para darle desde otra perspectiva, apoyo a la música ranchera, en principio se han anunciado diez fechas por Estados Unidos, aunque ya hay más en la agenda, para darle más seriedad al asunto, este 8 de agosto han lanzado a plataformas “Cuéntame”, un tema que escribió Majo y que promete mucho, a unas horas de su salida, el video es tendencia en YouTube, un logro del que pueden presumir muy pocos, así que el comienzo está siendo positivo.

Durante años las dos familias habían mantenido respeto entre ellas pero también distancia, sin duda, es el primer paso para que se pudieran dar otras alianzas entre ellos, es aventurado pensarlo, pero podría hacerse realidad un mano a mano de Pepe y Alejandro.

Mientras eso sucede, será grato ver en el mismo escenario a la sobrina y al hijo, Majo posee una voz muy parecida a la de su abuela Flor Silvestre, así que sus clásicos como “La Chancla” y los de su abuelo Antonio Aguilar entre los que destacan; “Albur de Amor”, “Triste Recuerdo”, “Un Puño de Tierra”, entre otras.

Y ni qué decir de Alex, quien tiene un cofre lleno de tesoros para regalar al público, no hay qué olvidar que fue su abuelo y no su papá quien lo llevó a su disquera para que lo firmaran e hiciera una carrera, porque no debemos perder de vista que estos chicos tienen también sus propios logros, enhorabuena por ellos y por la música tradicional mexicana, la cual necesita un bálsamo en estos momentos.