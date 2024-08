Un viaje inesperado en ‘Un tranvía llamado deseo’

Estuve el fin de semana en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fui a ver a Bianca Marroquín, estupendo show. Y como el lunes arrancábamos promoción con Rodrigo Garciarroyo en la ciudad de la eterna primavera, dije “¿pos para que nos vamos, si mañana regreso?”, así que me quedé el domingo y nuestra amiga Luisa Fernanda que nos hospedo en su casa, consiguió boletos para ir a ver el circo.

Saben que desde pequeño he sido fan del circo, y a lo largo de mi vida he visto varios espectáculos circenses, unos muy buenos y otros no tanto. Pero acabo de ver una maravilla que me dejó con la boca abierta, que se llama circo Tihany. El cual se renovó, hizo todo para ponerse a la vanguardia y no morir en el intento. Hacía mucho que no veía bailarinas en un circo: maravillosas, los vestuarios impecables, no les faltaba ni una piedrita.

Los actos muy buenos, en el escenario aparecieron un helicóptero, unos contorsionistas que en verdad te dejan con el ojo cuadrado con las hazañas que hacen. Y no puede faltar el payaso que es muy bueno.

Solamente tengo que decir que no había un QR para sacar la información de los artistas que se presentan. Esa noche era la última función porque en cinco días iniciaban temporada en Villahermosa, Tabasco. Me enteré que en el último trimestre del año estará por la capital del país este espectáculo. En verdad si esta por donde vive, no se lo pierda, vale mucho la pena y otra cosa muy importante, no es tan caro como otros.

Hay veces que no me da tiempo de escribir todo lo que veo de teatro, y les quiero recomendar esta obra que es un clásico: Un tranvía llamado deseo, escrita por Tennessee Williams y en esta puesta la adaptó Diego del Río, quién también la dirige. Sabemos muy bien la trama y para los que no la conozcan es una muy buena oportunidad de acercarse al clásico de la literatura contemporánea del siglo pasado.

A mí me tocó asistir al estreno, donde la alfombra roja del teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque estuvo repleta de luminarias de la cultura, cine, teatro y televisión. Ya que el elenco está de 10, encabezado por Marina de Tavira, Rodrigo Virago, Astrid Mariel Romo, Ana Clara Castañón K., Alejandro Morales, Mónica Jiménez, Federico Di Lorenzo, Diego Medel, Diego Santana y Patricia Vaca.

Me sorprendió como Diego lleva a todo el elenco a dar una refrescada con esta nueva adaptación llevándola explosión de los sentidos y el mismo público siente el dolor, el coraje y el desengaño a flor de piel. Ojo, estará solo este mes, porque termina la temporada el primero de septiembre, así que no se la pierdan.

