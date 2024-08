Itinerante: Aquí y ahora

No te abismes en el pasado, no te angusties por el futuro.

No vayas más allá del presente. He ahí el secreto de la paz

Omar Khayyam

Ver la vida como falta, algo a ser alcanzado, una lucha constante, paradójicamente crea, reitera y sostiene el obstáculo del cual uno desearía liberarse, al tiempo que se pierde el presente, el aquí y ahora, por desplazar en un “más allá”, adelante, aquella supuesta vida satisfecha que finalmente tendrá aquello que le hace falta. Pero que, al operar precisamente de esa manera, se garantiza que la satisfacción nunca llegue, ya que funciona como la lógica tan simple de los anuncios de las tienditas de barrio con su ya clásico “hoy no fío mañana sí”.

La esperanza, la compasión y la utopía, son tan peligrosas como la queja y la reiteración de la impotencia, ya que cada una, a su manera, crea un contexto plagado de las condiciones ideales de las cuales se buscará escapar, su estructura formal es la siguiente: “si yo tuviera “x”, entonces podría “y”. Esta lógica puede contar con diversas extensiones: “Y como “a” (padre, madre, Santa Claus, pareja, vida, hijos…la lista se extiende) no me ha dado “x”, entonces no puedo tener “y”, gracias a lo cual se consigue localizar en alguien más la causa, obstáculo, culpa del propio mal, manteniendo así la identidad en un limbo perfecto y seguro, sin ser cuestionado. ¿Cómo salir de ese laberinto?

Como los seres humanos no sabemos a priori que es vivir, a lo largo y ancho de la vida, hemos necesitado inventar referentes, imaginarios y simbólicos, que nos organicen tres cuestiones básicas: quién soy, es decir una identidad, qué es el mundo, una cosmovisión, y cómo nos tenemos que comportar, una ética. Considerando que cada referente es contingente, vinculado a su contexto geográfico y a su momento histórico, esto plantea que nada es universal ni definitivo, sino que se encuentra supeditado al lazo social por el que el mundo esté atravesando. Sin embargo, existe un momento en que, en lugar de crear referentes singulares, creativos y flexibles, que estén articulados con un deseo de vida y ante la ausencia de garantías, optamos por los mismos referentes neuróticos ya conocidos, que reiteran el pasado o el futuro como momentos claves para sustentar una vida: queja, enojo, desesperación…no tanto como expresión afectiva de algo que nos ha sorprendido, sino como posición estereotipada que se activa sin ton ni son ante lo que nos va sucediendo, gracias a lo cual el presente de la vida se esfuma.

A manera de conclusión precipitada: ¿desea usted vivir una vida nueva, presente aquí y ahora, o “dormirse en los laureles” de la repetición de una historia prefabricada que, la mayoría de las veces, ni siquiera es suya?

*El autor es psicoanalista, traductor y profesor universitario. Instagram: @camilo_e_ramirez