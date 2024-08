Hace poco más de un año, Publimetro lanzó su primera edición creada íntegramente con Inteligencia Artificial (IA). Hoy, queremos ir un paso más allá, no solo generando contenido con esta tecnología, sino explorando las diversas aplicaciones de la IA. Desde entonces, han surgido numerosas herramientas que han facilitado procesos en campos como la economía, la salud, la comunicación, la política y la industria. Para llegar a este punto, no solo se requiere talento en el análisis de datos, sino también en el desarrollo de hardware y la fabricación de chips.

Es aquí donde todo comienza: gracias a estos avances, en Publimetro hemos integrado la IA en varios procesos a lo largo de este año. Creemos firmemente que la tecnología puede mejorar la eficiencia de nuestro trabajo, liberando a periodistas, redactores y editores de tareas repetitivas que consumen un tiempo valioso, tiempo que podría dedicarse a elevar la calidad y efectividad del contenido.

El poder transformador de la IA: más allá de la automatización

Este enfoque abarca todas las áreas de nuestra labor: texto, redes sociales, video y la gestión de contenidos digitales. Sin embargo, es importante recordar que para alcanzar un mayor rendimiento, es necesario “enseñar” y alimentar a la tecnología. La IA lleva años aprendiendo de nosotros y, cada día, se vuelve más sofisticada gracias a los datos que, a menudo sin darnos cuenta, le proporcionamos.

Aunque algunos critican el avance de la IA, es evidente que esta no está destinada a reemplazar puestos de trabajo. Más bien, aquellos que no se adapten a la Inteligencia Artificial y no aprendan a utilizarla corren el riesgo de quedarse atrás en sus respectivos campos.

Estamos en una era de automatización que ha estado en desarrollo durante décadas. Muchos, como nosotros, han decidido experimentar e innovar, tal como lo han hecho otros sectores. ¿Recuerdan cuando en el supermercado el cajero tenía que teclear los precios manualmente? Quizás algunos de los lectores más jóvenes no lo hayan visto porque ya nacieron con el escáner de códigos de barras, pero en su momento fue una evolución del cuaderno de notas. Algo similar ocurre ahora: todo avanza a un ritmo acelerado, buscando mayor eficacia en el menor tiempo posible. Lo vemos cada mañana cuando encendemos el navegador y ya nos sugiere la ruta hacia el trabajo, ahorrándonos segundos en introducir la dirección.

El mundo avanza rápidamente, y la tecnología lo hace aún más. Sin embargo, así como se desarrolla para mejorar nuestras vidas, también tiene su lado oscuro. Recientemente, hemos sido testigos de ataques a sistemas de seguridad que afectaron a cientos de aeropuertos en todo el mundo, así como filtraciones de datos y hackeos.

Nos enfrentamos a un nuevo horizonte, y es fundamental que, tanto a nivel personal como sectorial, aprendamos a afrontarlo actualizándonos constantemente. Por eso, en Publimetro, más allá de crear contenido para esta edición, hemos querido ampliar el enfoque, abordando los retos y beneficios que la Inteligencia Artificial nos presenta en nuestro día a día.