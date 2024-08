Un salto de fe

Hace unos días platiqué con J Balvin y en la charla salió a colación un artista colombiano que esta semana se presentó en el Estadio GNP: Feid, mejor conocido por todos como Ferxxo. Hace algunos años ellos dos co-escribieron la canción “Ginza” que tiene el honor de ser la que más tiempo ha durado en la lista del Billboard para un solista. Balvin me decía: “Si yo celebro mucho el éxito de Ferxxo, él también es de mi tierra Medallo, es de esas personas que es buena de corazón. Estoy muy feliz, me dio mucha alegría que fuera un colombiano el que estuviera realmente aprovechando el tiempo de seguir elevando nuestro género. Trabajar con Ferxxxo ha sido muy bonito porque me acuerdo de cuando empezamos, la paciencia que tuvimos en el proceso y verlo ganar para mí, es como verme a mí, por la paciencia, la residencia de lograrlo y lo que falta por conseguir”.

Y vaya que Ferxxo lo ha logrado.

Feid llenó dos veces el Estadio GNP. Su concierto fue espectacular: una marea verde inundó cada rincón del remodelado recinto que esperó pacientemente bajo la lluvia a que apareciera el colombiano. Se apagaron las luces y una animación dio pie a las primeras canciones de Ferxxo. Euforia total: pirotecnia, láseres y todos cantando al unísono. Feid sabe su oficio: tomaba la cámara con las manos y en las grandes pantallas del recinto se veía cómo disfrutaba el momento. Agradeció a los asistentes, especialmente a todos los que sufrieron el mal clima y los que estuvieron desde un día antes esperando. Llamó a que levantaran las banderas de latinoamérica: por ahí se veían algunos colombianos, ecuatorianos, banderas mexicanas, alguna de Guatemala. En algún momento alguien le aventó un jersey del América que guardó con cariño. En serio que Ferxxo es un fenómeno.

El éxito de este cantante no es casualidad: su formación incluye música clásica y es multiinstrumentista. Comenzó componiendo para otros artistas, pesos pesados de la industria: Nicky Jam, Maluma, Thalía, Valentino y como lo mencionamos, el mismo J Balvin. Pero poco a poco despuntó su carrera: en 2019 fue nominado para los Grammy Latino como mejor álbum de música urbana. De ahí, el éxito de la mano de Maluma o Manuel Turizo ¿A alguien le sorprende que sea tan querido por los jóvenes?

En 2020, Ferxxo sacó su tercer álbum de estudio que llegó al número 22 de las listas del Billboard y volvió a tener nominaciones a los Grammy Latino. Y además, un mixtape, que me encanta, que incluye colaboraciones con Balvin, Sech, Justin Quiles, Nicky Jam. Y creo que fue este momento pandémico en el que conquistó al público mexicano. Un amor recíproco, según lo pudimos constatar.

Por cierto, sus fans acérrimos lo sepan, pero ¿De dónde salió el nombre de Feid si su verdadero nombre es Salomón? Bueno, él mismo me lo contó hace un tiempo: simplemente es la castellanización de la palabra “Faith”, en inglés. Y así describe su carrera: un salto de fe, un voto por uno mismo, a meterle ganas y a tener fe en los mejores resultados. A dar lo mejor que tengamos. Y me parece que es una palabra que describe su carrera a la perfección.