La Original Banda El Limón vuelve a los primeros lugares en una nueva etapa

Para beneplácito del regional mexicano, está de regreso una de las agrupaciones pilares del género, nos referimos a La Original Banda El Limón, la cual estará cumpliendo 60 años en el 2025.

Para poner en contexto a quienes lo desconocen, es junto con Banda El Recodo y La Arrolladora Banda El Limón una de las instituciones en lo que a sonido sinaloense se refiere.

¿Por qué lo de El Limón en estas dos? Simplemente porque comenzaron siendo la Banda El Limón y luego vendría la ruptura entre sus líderes dividiéndola en dos: por un lado, la de René Camacho y por el otro, la de Salvador Lizárraga.

Para todas ha habido momentos de gloria y momentos difíciles, en el caso de La Original Banda El Limón de don Salvador Lizárraga, hace seis años vino la ruptura con su representant el que a su vez había digamos que arrendado a la banda y empleado a los hijos de Lizárraga, quienes luego de unos años decidieron tomar en sus manos el legado familiar y se vinieron las demandas, esto provocó un desarrollo más lento y muy poca producción de nuevos temas.

Con un catálogo en el que se incluyen éxitos como, “Derecho de Antigüedad”, “El Primer Lugar”, “Que Me Digan Loco”, “Sal de Mi Vida”, “El Mejor Perfume”, “Abeja Reina” y “Di que Regresarás”, por mencionar algunos, hoy están retomando el acercamiento con los medios, ya que en realidad con su público no han dejado de convivir, tomando en cuenta que por presentaciones no han parado.

En esta nueva etapa rumbo a la gran celebración de seis décadas de carrera, tienen colocado el tema “A tu Disposición” en los primeros lugares de México y Estados Unidos y el álbum ‘Momentos’ ya en plataformas con la participación de los más exitosos compositores del regional como: Luciano Luna y Horacio Palencia, quienes han dado todo su apoyo a este regreso musical.

La cosa no para ahí, puesto que los hijos de don Salvador, tuvieron la idea de hacer un mezcal llamado como su disco ‘Momentos’ y lo que empezó siendo un regalo para amigos y medios de comunicación, se comercializará muy pronto.

La Original siempre conservó a su gente de confianza y ellos decidieron apoyarlos en los malos momentos, hoy ese equipo está intacto y se han añadido nuevas piezas al rompecabezas embonando a la perfección, esto sin duda, está reforzando a esta institución del regional mexicano tradicional.

Ya vendrá la celebración el próximo año y seguramente como se acostumbra en Mazatlán, por todo lo alto, lo que hoy nos ocupa es la importancia de que el público sigue demostrando con números que la calidad no pasa de moda y los grandes legados siguen siendo respetados.