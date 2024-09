PolíticaConfidencial golpeteo político ya empieza contra Aleida Alavez

ALEIDA ALAVEZ RUIZ, próxima alcaldesa de Iztapalapa, haría bien en cuidar su espalda. Todavía no comienza su gestión y ya han arrancado las pugnas internas que buscan impedir que se afiance en la alcaldía. Tal es el caso que a Martha Ávila, actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, le crearán una dirección ejecutiva de Servicios Urbanos en el gobierno de la ciudad para bajarla a territorio lo antes posible. El objetivo: comenzar a caminar las calles del oriente y evitar que el grupo político de Clara Brugada pierda terreno en Iztapalapa. A esta nueva dirección se sumarán varios liderazgos del equipo de Alfredo Hernández Raigosa, alias “El Camarón”, para hacerle frente a la próxima alcaldesa y recuperar lo que consideran su territorio.

RAFAEL BERNARDO CARMONA, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, debería recordar la frase “Gobierno con Acento Social” al momento de otorgar factibilidad hídrica para los grandes desarrollos habitacionales de la capital. Mientras negó el servicio de agua potable al inmueble ubicado en Lago Suiza 184, Col. Pensil Norte, donde se pretendían construir 242 departamentos de vivienda social, debido a la supuesta falta de agua, le dio luz verde a Be Grand Alto Polanco para que construya 1,084 departamentos de lujo adicionales a los ya existentes. ¿No que en la alcaldía Miguel Hidalgo no había agua para nuevos desarrollos? ¿Y no que en la capital primero los pobres?

CLAUDIA SHEINBAUM, presidenta electa de México, dejará de rentar su depa en diciembre para dar tiempo a AMLO a mudarse de Palacio Nacional. La nueva mandataria se mudará sola con su marido y no dará vuelta atrás a las decisiones tomadas en cuanto a la residencia de Los Pinos.

MAURICIO FERNÁNDEZ, alcalde electo de Garza García, tendrá que devolver el orden a Centrito pues los chavos ya han perdido el respeto a la policía municipal, de los que se ríen y los rebajan a guardianes de la noche sin autoridad. ¿Volverán los grupos rudos a la joya de la Corona regia?

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, luego de la confirmación de Andrés Manuel, no descarta a Andy López Beltrán como candidato presidencial para 2030. “Es muy trabajador e inteligente”, afirmó el senador. ¿Será el heredero de AMLO? ¿La carrera política de Andy tomará fuerza?