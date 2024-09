Llega MDX para beneplácito de los puristas

Acura es una marca de automóviles caracterizada por ofrecer unidades con un estilo de diseño expresivo, y propuestas que marcan tendencia en ingeniería y porque poseen una dinámica que atrae a los consumidores, basada en el ADN de la marca, Precision Crafted Performance. Pues bien, este distintivo supone una buena noticia para los “puristas” exigentes y renuentes a voltear hacia innovadoras propuestas de movilidad que inundan hoy en día el mercado.

Acura presentó para el mercado mexicano la actualización de MDX 2025, el buque insignia de la marca de performance y la SUV de lujo de 3 filas más vendida de todos los tiempos en Estados Unidos. Ahora el MDX presenta mejoras en su diseño, una nueva interfaz de pantalla táctil de 12.3 pulgadas, una cabina más silenciosa, características de seguridad mejoradas y un potente sistema de audio premium Bang & Olufsen ¡con 31 bocinas!

Esta SUV llega a México con dos versiones: MDX Advance, con un precio de $1,549,900 pesos y su versión más deportiva, MDX Type S, con un precio de $1,799,900 pesos, disponibles en los colores: Plata Lunar, Blanco Platino, Grafito y Negro Supremo a partir de hoy en todos los distribuidores Acura de la República Mexicana.

Acura MDX Advance 2025 cuenta con un motor V6 con inyección directa, 3.5 litros de 24 válvulas que genera una potencia 290 caballos de fuerza (hp) y 267 lb/pie de torque; con 5 modos de manejo: Nieve, Cómodo, Normal, Deporte e Individual. Mientras que la versión Type S cuenta con un motor V6, también con inyección directa, 3.0 litros Turbo Twin Scroll de 24 válvulas con una potencia de 350 hp y 343 lb/pie de torque. Esta versión llega con 7 modos de manejo: Elevado, Nieve, Cómodo, Normal, Deporte, Deporte+ e Individual.

El interior de ambas versiones llegan con capacidad para 7 pasajeros dividido en 3 filas de asientos, por cierto que en ambas versiones, los asientos del conductor y copiloto cuentan con ajustes eléctricos de 16 vías que incluyen soporte de cabeza, lumbar, muslo y costados, 3 memorias de posicionamiento y 9 funciones de masaje.

La gama Acura en México está conformada por los sedanes Integra y TLX, y las dos SUVs: RDX para 5 pasajeros, y MDX para siete pasajeros. Complementan esta línea de vehículos las tres versiones de alto rendimiento Type S en los modelos: MDX, TLX e Integra. Tome nota.

Digitalización de canales

Le cuento que Grupo Rica, que dirige Miguel Guizado Aguirre, comenzó la digitalización de sus canales de ventas, creando su propio asistente virtual con soporte de Inteligencia Artificial (IA), llamado MAGGY, con el objetivo de mejorar la relación con los clientes y construir un ecosistema digital omnicanal dentro del grupo. Esta innovación está a cargo de Yalo, la plataforma de ventas inteligente. Por ello, Rica ahora puede ofrecer a los clientes los productos más estratégicos y rentables de forma hiperpersonalizada, haciendo que sus ventas crezcan en volumen e ingresos, con productos y soluciones más acordes a sus necesidades, lo cual ha resultado en un incremento en el ticket promedio y un alto volumen de tiendas digitalizadas.

Edutaiment parta todos

Este 11 de septiembre, la Ciudad de México será el escenario del primer evento de edutainment enfocado en la Inteligencia Artificial (IA), dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que organiza la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), de Zaira Zepeda, y que cuenta con el patrocinio de B-Drive IT. Bajo el nombre de UnlockedAI 2024, este innovador evento tiene como objetivo principal promover el uso de la IA en la operatividad de las PYMEs, con el fin de potenciar su crecimiento y mejorar sus ventas de manera significativa. B-Drive IT es una empresa mexicana fundada en 2016, que se especializa en impulsar la transformación digital de sus clientes mediante una amplia gama de servicios, que incluyen la gestión y migración de centros de datos, seguridad informática, desarrollo de software, así como inteligencia artificial y computación en la nube. Con operaciones en México y Colombia, B-Drive IT se ha consolidado como un líder en el sector, brindando soluciones innovadoras a empresas de diversos tamaños.

Bienestar financiero

El banco Scotiabank participó en la 17° edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, un evento organizado por el Gobierno de México. Bajo el lema “El Camino al Bienestar Financiero”, esta edición tuvo como objetivo principal promover la educación financiera entre la población. Scotiabank participó en la “Ruta del Ahorro: hago realidad mis sueños”, donde ofreció asesoría y recomendaciones sobre cómo mejorar la seguridad financiera a través del ahorro, logrando así una mayor independencia económica y flexibilidad en la vida diaria. Por cierto que este banco promueve la educación financiera desde edades tempranas, al colaborar con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo de la Comunicación en el Concurso Nacional de Dibujo Infantil “El arte de ahorrar para soñar”.

La NETA de la electromobilidad

Resulta que la marca china de autos eléctricos NETA, hizo oficial su adhesión a la Electro Movilidad Asociación (EMA) en México, organización que busca acelerar la adopción de vehículos eléctricos en el país y promover el cuidado del medio ambiente, así como, transformar el panorama automotriz mexicano hacia la electrificación. La idea es reforzar el compromiso de NETA Auto, en su estrategia de expansión global que la compañía ha emprendido y la cual busca universalizar el uso de vehículos de nuevas energías, a través de su filosofía “Igualdad tecnológica”.

El People Day 2024

Le cuento que el próximo 10 de octubre, como una iniciativa de Buk, empresa tecnológica que se especializa en la gestión de capital humano que es dirigida en México por Andrés Gómez, se celebrará en la ciudad de México el People Day 2024, la segunda edición de la cumbre regional más grande de recursos humanos en México y Latinoamérica. Durante la edición 2023 el evento reunió a más de 700 especialistas del sector y este año una vez más se consolida como el epicentro de la innovación en gestión del talento, reuniendo a expertos de talla mundial para abordar los principales desafíos laborales y organizacionales. Durante el encuentro se revisarán y explorarán las tendencias más recientes en la gestión del talento.

A dos años de su llegada a México, con el apoyo de la tecnología e inteligencia artificial, Buk está revolucionando la gestión de capital humano, la empresa de origen chileno, líder en la región, ya cuenta en nuestro país con más de 400 clientes corporativos gestionando una plantilla laboral de más de 120 mil colaboradores.

Prevenir el suicidio

El mundo laboral de hoy exige un enfoque proactivo para la atención de la salud emocional en las empresas y más cuando cuadros clínicos como estrés y depresión afectan a los colaboradores. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, basta mirar lo revelador de las cifras: la depresión se considera como un trastorno mental en 5% de la población adulta en el mundo, según la OMS.

La situación se agrava pues el mismo organismo señala que los efectos negativos no solo llegan al lugar del trabajo, las relaciones interpersonales… puede derivar en suicidio. Ante esta realidad, la tecnología y un diagnóstico organizacional a tiempo, son los aliados para conocer cómo se encuentra el desgaste laboral en las organizaciones, uno de los objetivos de la plataforma healthtech MiMente, capitaneada por Alberto Fernández y en cuyo portafolio de clientes atiende diversos sectores que ya tomaron cartas en el asunto para mejorar su entorno laboral.

Manejo de plaguicidas

Y ya para terminar le cuento que la asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT) que dirige Luis Osorio, ha estado muy activa en días recientes. Hace poco cerró un acuerdo con la Asociación de Productores de Legumbres de la Región Agrícola del Río El Fuerte en Sinaloa que tiene la intención de establecer las bases para desarrollar proyectos conjuntos, estrategias y acciones orientadas a la capacitación, promoción y difusión del buen uso y manejo de plaguicidas en territorio sinaloense.

Así pues, le adelanto que PROCCYT, en el marco del Congreso Internacional Agroalimentario de Jalisco, y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del estado, con Andrés Canales como presidente, firmarán un convenio similar, también, en beneficio de la seguridad alimentaria jalisciense. Por cierto, PROCCYT sumó fuerzas con Mercado Libre para proteger los derechos de propiedad intelectual de titulares vinculados al sector de productos para la protección de cultivos dentro del marketplace de esta empresa latinoamericana. ¡Adiós!