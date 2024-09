El desdén diplomático a España

“Somos un país republicano, para qué queremos a un rey medieval aquí”, dijo uno de tantos usuarios en las redes sociales, secundados por otros comentarios igualmente incendiarios: “No los quieren ni en España”.

Así como en México somos una República soberana, otros países son Monarquías Constitucionales igualmente soberanas y merecen respeto diplomático. Felipe VI es el jefe de estado de España, Pedro Sánchez es su presidente. Son un matrimonio indivisible e invitar a uno, pero no al otro a una toma de posesión presidencial es como si invitas a la boda a un cónyuge, pero no al otro; vamos, es peor que decir en la invitación “sin niños”.

Pero, ¿por qué es tan relevante este desdén que acusa el gobierno español? Fácil: Porque somos su quinta economía fuera de Europa y la primera en Latinoamérica. Porque son nuestra sexta economía después de los vecinos del norte y China, y la segunda de Europa. Porque nos unen lazos culturales e históricos que nos dieron identidad.

Lo detallo:

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, los principales aliados comerciales después de Estados Unidos son Canadá (que seguimos sin tener un acuerdo TMEC con ellos), China y Alemania. Pero en el el Ministerio de Economía y Comercio de España, figuramos como el primer socio en Latinoamérica, somos su entrada a la zona, representamos el quinto mercado más importante para la Península fuera de Europa, mientras que ellos, para nosotros, corresponden al quinto mercado de exportación de México en el mundo (hasta 2021, Japón ocupaba el lugar de China).

“España es el segundo país inversor en México tanto por volumen (80,651 MUSD según la Secretaría de Economía de México en el período 1999- septiembre 2022, aproximadamente el 12% del total), como por número de empresas españolas presentes en este país (unas 7,000)”, dice la documentación oficial del citado Ministerio.

En 2023, una delegación mexicana acudió a reunirse con la titular de Comercio de España, Xiana Méndez, para modernizar el Acuerdo Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE) para fines comerciales vigente desde el 2000. No se llegó a un acuerdo. “Hay un enorme camino por recorrer aún”, dijo Méndez. ¿Y la Cheyenne, apá? Quién sabe…

PUBLICIDAD

Puedo dedicarle las pocas líneas que me quedan a todas las acciones educativas, ambientales y científicas de España en México o que benefician a los mexicanos que estudian o trabajan en aquel país; solo diré que la bilateralidad no es solo comercial, sino social y es relevantísima para ambos países.

España, como México, es un país que vive un periodo de polarización. Aquí me detengo, porque el presidente Pedro Sánchez es conocido por no ser muy monárquico (la coalición del PSOE con el partido de izquierdas Podemos es un ejemplo de ello) y tiene sus propios rifi rafes con La Zarzuela que es la oficina y casa del rey de España.

Que se hayan esperado a que el diario El País publicara que el rey no fue invitado por la doctora Claudia Sheimbaum, fue lo que provocó que el gobierno español lanzara a la madienoche de Madrid un comunicado rechazando la invitación total. ¿Y si no se hubiera filtrado en medios, habría venido Sánchez tan campante?

Por eso, le guste o no a Sánchez, y sobre todo, le guste o no a México o la 4T y a sus seguidores, Felipe VI es el jefe de estado español. Despreciarlo a él es como si Sánchez despreciara a AMLO o a la propia doctora Claudia. Es una falta de estrategia diplomática y hasta de etiqueta, porque en la diplomacia el protocolo lo es todo, como en las monarquías; es más, las familias reales cumplen con un papel de embajadores y diplomáticos tácitos del más alto rango.

Ahora, el otro argumento inflamatorio es que el presidente López Obrador no recibió respuesta a la petición al rey de España para “reconocer públicamente los agravios causados por la Conquista”. Primero: El argumento de AMLO no es del todo errado si consideramos que en Europa, Reino Unido y Los Países Bajos, que se rigen monarquías, han recibido la misma exigencia de los países ex colonizados (el primero la reconoció y el segundo se disculpó. Segundo: Juan Carlos I, su antecesor, lo hizo en 1992, si bien no admitiendo terrores y horrores, como lo han hecho el príncipe de Gales y el rey Charles III en El Caribe y África, sugirió “admirar, reconocer y entender los valores indígenas”, nada menos que en Oaxaca de Juárez.

Solo que hay un atenuante en el caso de México con España: a diferencia de los ex imperios mencionados, ellos no cuentan con una relación comercial y social tan cercana y simbiótica como la de España y México. Ni de lejos…

¿Debe Felipe VI responsabilizarse de la Conquista? No, es parte de nuestra historia. ¿Podría nombrar y reconocer lo brutal de la Conquista como lo hicieron sus congéneres ex imperialistas? Sí, si quiere. Es una decisión de estado, de su estado. De ahí a que Felipe VI o España misma nos deba algo, absolutamente no; lo que nos deban históricamente se ha pagado ya con las relaciones diplomáticas, bilaterales y culturales que nos unen desde el Siglo XIX –cuando España finalmente reconoció la Independencia de México- hasta nuestro Siglo XXI.

El resentimientos anti-hispanico en estos tiempos es no está alineado con la ideaología de un país soberano y orgulloso de su identidad, preocupado por su futuro, como debe de serlo México.

Como especialista en los países con monarquías europeas y corresponsal en Reino Unido, lo que vivo es que México no es considerado un país más relevante que Colombia, cuando antes reinábamos en la importancia cultural y económica de Latam en UK. Si en EUA las cosas no se vislumbran positivas para México, pensemos que antes una falta diplomática como esta sea el inicio de una ruptura con España, nuestra puerta a Europa, sería lo peor que nos pueda suceder.