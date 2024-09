La cultura se enriquece con Baño Turco y el Ciclo de Cabaret

Fíjense que se acaba de estrenar una obra en la que se pueden echar un buen taco de ojo. Pues el vestuario es una simple toalla que usan los actores. Y se preguntarán ¿pues de qué obra se trata? Es Baño Turco con Julio Mannino, Osiris Orozco, Jorge Cahero, Lalo Arredondo, Jesús Aranedo y Job García.

Todo pasa en un baño, pero no cualquier baño de ambiente al que llega un chavo originario de Toluca que llega a la ciudad a vivir la experiencia tratando de encontrar a su alma gemela. ¡Que ingenuo!, pero cada quien. Todos los actores usan una toalla solamente para que el público se deleite viendo esos cuerpos trabajados en el gimnasio.

Es una obra divertida muy ocurrente en la que debuta Kazzu Kataoka como director apoyado del texto de Jorge Sánchez de Tagle. Todo esto orquestado por el productor Antonio Escobar. Las actuaciones muy bien, sobre todo, Julio Manino, quien tiene muchas tablas y puede interpretar lo que le venga en gana, es un gran histrión, con ese cobijo es garantía de que verán algo muy bueno.

Les queda un fin de semana, el 5 y 6 de octubre en Marketeatro, así que no se pueden perder, compren boletos y a disfrutar esta obra.

Ahora les contaré de un nuevo ciclo que está viviendo la Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández, porque abrió un ciclo de cabareteros con obras que duran 45 minutos, en las que vivimos varias propuestas y muy buenas. Vi una en la que participan Elia Domenzain y Tania Cabagne bajo la dirección de Pablo Mendizábal.

Es un texto muy bueno en el que ella nos cuenta el paso y la importancia de las mujeres a través de la historia de México, apoyados por un maping que ilustra el texto. Y esto sucede en la caballeriza de la emblemática casa.

Otra que vi es un homenaje a la puesta en escena Cabaret, la verdad son unos chavos bien pilas que dan todo en el escenario, cantan, bailan, dan vida a los números icónicos de la gran obra.

PUBLICIDAD

Lamentablemente no pude ver más, porque el tiempo no da. Pero vale mucho la pena ir a darse una vuelta a esta icónica casa para disfrutar de un buen teatro. Este es el último domingo, ya que por las fechas montarán la gran ofrenda de día de muertos y otras sorpresas que nos tienen aguardando. Les dejo los horarios, viernes y sábados a las 19:00 horas, 20:00 horas y 21:00 horas. No se la pierdan.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.