PolíticaConfidencial Andrés Lajous cierra con broche de oro su gestión

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, secretario de Movilidad en la Ciudad de México, no podía cerrar mejor su gestión, no solo compareció exitosamente ante el Congreso de la Ciudad donde enumeró los logros de su secretaría en el último año, que representan avances sustanciales para la ciudad y sus habitantes, sino que también inauguró con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, la línea 3 del Cablebús, uno de sus proyectos insignia como titular de la Semovi, que conecta el Centro Cultural Los Pinos con Vasco de Quiroga, en el pueblo de Santa Fe; Lajous, quien una vez concluida su gestión en la capital, enciende los motores, mejor dicho la locomotora, porque a partir del 1 de octubre tendrá el reto de llevar a millones de mexicanos más y mejor movilidad.

FELIPE VI, rey de España, no vendrá a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el próximo martes. La decisión que se filtró desde el Gobierno de España se convirtió en la comidilla durante el evento de la inauguración de la Cineteca Nacional en Chapultepec . ¿Aún hay tiempo para solventar este desencuentro agachando las orejas o será mejor que de una vez por todas se entienda la relación entre iguales con una disculpa borbónica de ante mano?

EL HERMANO DE JESÚS SESMA, diputado local de la CDMX por el Partido Verde y presidente de la Jucopo, está envuelto en un lío monumental que implica hasta presuntos abusos a menores y violencia de género. En los últimos días corre como la pólvora un video de su excuñada en la que acusa a su ex malos tratos. ¿Cómo se deslindará de este tema familiar?

MIGUEL ÁNGEL YUNES, político chapulín, continúa dando de qué hablar. Ahora tomó el control como secretario de la Comisión de Justicia en el Senado. ¿Ese era el trueque por el voto afirmativo a la Reforma Judicial?

ESTEBAN VILLEGAS, gobernador priista de Durango, aseguró que hay que dar un voto de confianza a Claudia Sheinbaum y apoyar a la Guardia Nacional, todo lo contrario a lo que dice el líder de su partido. ¿Será que cada vez más el PRI se borre del mapa de México?

ANDREA SÁNCHEZ, senadora de Morena, se voló la barda al justificar la reforma de la GN. Aseguró que no habrá militarización en la Comisión de Derechos Humanos, aunque no son los mismos tiempos del 2006 de Ciudad Juárez, la frontera de Nogales o Reynosa, no puede negar que la violencia no se ha erradicado de este país. ¿Querrá tapar el sol con un dedo?

RENATA TURRENT, nueva directora del Canal Once, ya develó su nómina de directores para la nueva etapa de la cadena pública de televisión. La escogida para dirigir los informativos fue Luisa Cantú. Sin embargo, no faltó quién le pidió sacar a Maria Amparo Casar y Jose Antonio Crespo de la televisión pública.