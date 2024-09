¡Arriba Metallica, mi amá y la Chona!

La semana pasada, el recién inaugurado Estadio GNP recibió uno de los conciertos más esperados del año: Metallica. Bueno, de hecho no fue un solo concierto, sino que serán dos fines de semana en el que la banda comandada por James Hetfield se lucirá junto con Greta Van Fleet, Mammoth, Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills. Desde días previos, se pudo ver cómo el escenario, luces y pantalla eran increíbles. Metallica puso tanto empeño en este espectáculo, que en los dos fines de semana no iban a repetir su setlist y escogieron montarse en el centro del Estadio para que todos pudieran verlos.

Llegó el día esperado, fueron siete años de ausencia de nuestro país. Miles y miles de fans del metal se dirigieron al lugar, esperando recibir su dosis de rock, guitarras estridentes, la batería a todo lo que daba, luces, pirotecnia, todo un show.

Y en cierto momento Robert Trujillo, bajista de la banda de origen mexicano dijo “Estamos muy nerviosos, así que si se saben esta canción, ayúdenos a cantarla”. Y sonó “La Chona”, éxito de Los Tucanes de Tijuana que causó un estruendo en el recinto. Inconfundible escuchar las primeras notas de “Contaré la historia de una famosa persona”. Fue un momento que nadie se esperaba y que inmediatamente se hizo viral en redes sociales.

Debo confesar que ese momento se me hizo sublime. Lo primero que pensé es que qué buena onda de Metallica al tocar una canción que es casi un himno regional en México, era “La Chona Metalera”. Pero al pasar los días, pude ver cómo los fans más acérrimos de la banda (y del metal) odiaron este momento: los comentarios en redes sociales era que “había sido una decepción que la banda más grande de rock se haya rebajado a eso” o que “ese era uno de los momentos más bajos de la banda”. Leí otro por ahí que esa era “música agropecuaria” o que la gente que disfrutó ese momento no eran verdaderos rockeros.

Muchas veces he platicado con amigos que si el rock (como dicen muchos) está a punto de morir. Uno de ellos me decía que era evidente que mientras el hip hop o el género urbano van diversificándose y adoptando nuevas tendencias, el rock se está estancando. Y eso es, en parte, a los fans que quieren que el rock siempre suene a rock, lo que sea que eso signifique. No hay mucho espacio para la maniobra o las nuevas propuestas. Sinceramente no veo nada de malo que Metallica haga un guiño al país en el que se encuentren (también tocó La Negra Tomasa) o que quieran conquistar audiencias más jóvenes con canciones como La Chona, que es famosísima en Tik Tok.

Cada quien tendrá su opinión, claro. Por supuesto, Los Tucanes de Tijuana respondieron a este gesto de la banda californiana deseando bendiciones para todos y expresando su admiración al grupo. Además dijeron sentirse muy orgullosos y que esperaban conocerse personalmente: un apretón de manos entre las dos agrupaciones que han sabido conquistar a sus audiencias. ¿Tú que piensas de este momento? Por lo pronto y parafraseando la canción ¡Arriba Metallica, mi amá y la Chona!