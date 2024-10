PolíticaConfidencial De la derecha a la izquierda ¿Cuál será el futuro de Ana Villagrán?

ANA VILLAGRÁN, exdiputada panista en el Congreso de la Ciudad de México, se quedó chiflando en la loma, y es que luego de su renuncia al Partido Acción Nacional le fue prometido formar parte del gabinete ampliado de Clara Brugada, entonces candidata de las izquierdas para la jefatura de Gobierno en la capital, participando en la recta final de campaña de la mano con los morenistas, a pesar de que la militancia y el equipo de Brugada Molina no la quería ver ni en pintura; no obstante, el compromiso fue claro, darle una posición como titular de la Brigada de Vigilancia Animal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o en la Agencia de Atención Animal (AGATAN), sectorizado a la Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA), donde pareciera que ambos titulares tienen garantizada su continuidad en el cargo y en dependencias donde la expanista no es bien vista luego de sus múltiples críticas y dichos cuando formaba parte de la oposición, y donde hay una larga fila de morenistas que llevan años trabajando por la transformación y que están en espera de definición. ¿Será que la expanista los rebasa por la derecha?

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, excandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, se comprometió con la presidenta a apoyar la reducción de la semana laboral a 40 horas, algo que se quedó trabado en el anterior periodo y es que necesitará muchas manos para convencer al sector patronal y a las bancadas.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, presidenta con A de México, no ha perdido ni un minuto y aseguró que este mes trabajará para que los trabajadores de las apps tengan seguro social. Esta iniciativa también ha puesto a temblar a las empresas de venta por catálogo porque también les afecta pues deberán asimilar a sus colaboradores y colaboradoras. ¿Habrá despidos?