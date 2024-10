Anecdotario Baires y Las Meninas, perfectas para recordar a nuestros muertos

Dicen que el teatro es sanador, que es un espejo en el cual todos nos identificamos siempre y cuando estés preparado para asumir la realidad que ves. Se acaba de estrenar la puesta en escena Anecdotario Baires de Conchi León, bajo la dirección de Matías Gorlero. Cuenta la historia del mismo director Matías que trata de sanar su vida fracturada al morir su padre, el también director, José Enrique Gorlero.

Asimismo, la búsqueda de su hermano que vive en Argentina para entregarle el legado familiar. Sin embargo, esto lo lleva a asimilar todo lo sucedido para darse cuenta que anhelaba tener a su familia. Es muy entrañable la obra, actúan Pedro de Tavira, Alejandro Morales, Nacho Tahhan, Lucio Giménez Cacho y Muriel Ricard. Estará hasta el 10 de noviembre en el Foro Shakespeare.

Y que se estrena Las Meninas: Especial Día de Muertos y obviamente no me lo podía perder. La dramaturgia y la dirección es de Luis Huitrón, quien lleva majestuosamente de la mano a Christian Escorcia, Gina GranB, Ela Valim, Tinna Méndez, Norma López, Marvin Ortega, Carlos Rodea, César Baqueiro, Natalia Quiroz, Paola Madrigal e Israel Turillo. Nos explican cómo se creó la tradición de Día de Muertos. Ya que, en verdad, yo pensaba que era ancestral, pero no.

Estas bellas damas me ilustraron con datos -como siempre lo hacen- el origen de tal celebración. Ya que Vasconcelos en los años 20 elevó las tradiciones funerarias del periodo prehispánico y virreinal. Naturalmente, también nos dan el significado de la fiesta de Halloween.

Pero hay un detalle que me hizo chillar de lo bonito de la obra, rindieron homenaje a todos los actores que ya partieron y han dejado un legado muy importante, tanto nacionales como del extranjero, dando a notar que la cultura, la profesión de la actuación son universales.

Aún con toda la información que nos proporcionan las bellísimas damas de alcurnia, nos hacen ver que esta tradición es muy nuestra, y que le ha dado la vuelta al mundo, es unas de las cosas por las que se conoce a México en todo el planeta. Vayan a verla porque sólo estará este mes de octubre.

Ahora ya tienen dos días, los tradicionales jueves y los domingos, pueden llevar a los niños para que conozcan la historia de una forma divertida y didáctica.

