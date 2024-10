PolíticaConfidencial Dante Delgado apuesta a firmeza de Movimiento Ciudadano

Dante Delgado, líder de la Comisión Operativa Nacional, destacó que el camino para Movimiento Ciudadano en este sexenio no será fácil, debido a las “mayorías artificiales” construidas por Morena en el Congreso de la Unión. “Tenemos que demostrar con hechos que la verdadera oposición en México tiene nombre, y es Movimiento Ciudadano”, declaró Delgado, en un mensaje que pareció dirigido a sus rivales en medio de una crisis de identidad del partido naranja con puntos de vista muy distantes entre CDMX, Monterrey y Guadalajara. Dante no dejó tema sin tocar: lanzó duras críticas a Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de asumir un liderazgo “iluminado” que ha traído consecuencias graves para el país. “El crimen organizado fuera de control, la crisis en el sistema de salud… de seguir así, podríamos estar rumbo a un México fallido,” advirtió Delgado, sin escatimar palabras. La seguridad, otro tema candente, ocupó un lugar destacado en su discurso. Delgado calificó de “agravio al poder público” la decapitación del alcalde de Chilpancingo, instando a que este trágico suceso sea “leído en su justa dimensión” y responsabilizando al Estado por permitir el crecimiento de estos “grupos facinerosos”. No escatimó críticas al manejo de la inseguridad en Tabasco, tierra natal de López Obrador, donde recientes actos de violencia y quema de vehículos, dijo, reflejan un preocupante panorama de ingobernabilidad.

Se hacen bolas en el Senado. Las pelotitas rodaron por el suelo, las dudas afloraron y una senadora hubo de introducir al salón de plenos un pizarrón para explicar a sus compañeros los de por sí enredados procedimientos con los que se sortearon, con un par de tómbolas, 350 plazas de Magistrado de circuito y 361 de jueces de distrito.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, comenzó a ordenar las calles de su demarcación con la retirada de Hoy puestos metálicos abandonados en la calle Colima, entre Jalapa y Orizaba. La nueva mandataria local busca limpiar las banquetas y ordenar el espacio público para regresar “el poder” a vecinos y locatarios.