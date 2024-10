PolíticaConfidencial Jorge Álvarez Máynez mantiene presencia

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de MC, no quiere quedar en el olvido como otros aspirantes a gobernar el país y se lanza desde este miércoles a las redes sociales. Más bien saca un podcast para, como dijo Dante Delgado, poner en valor a MC como la única oposición al obradorismo. ¿Podrán seguir el ritmo 6 años como Anaya hizo con sus videos?

Michelle Fridman, exsecretaria de Turismo de Yucatán, tiene una nueva misión. La capitalina, con una amplia trayectoria en el sector se incorpora al gabinete de Pablo Lemus en Jalisco tras haber dejado un buen trabajo con el panista Mauricio Vila en Yucatán. ¿Seguirá la misma fórmula?

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, convocó a los alcaldes metropolitanos de Monterrey a una reunión en su Museo de la Milarca, principalmente uno: los recursos que adeuda el gobierno de Samuel García a los municipios. El tío Mau llega con todo a apretar al gobernador.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, asegura que no hay ningún tipo de acuerdo con el clan de los Monreal porque en su alcaldía no hay acuerdo con la corrupción. La firmeza de la aliancista pudiera posicionarla para rescatar a los partidos más conservadores en la Ciudad de México en los próximos 6 años después del fiasco cosechado en las pasadas elecciones.

Resulta que el INAI acaba de darle un jalón de orejas a la Secretaría de Bienestar, ¡nada menos que para aclarar el destino de 2.7 billones de pesos! Sí, todo el dinero asignado a programas sociales entre 2019 y 2024. Alguien curioso pidió la información desglosada por estado y por programa social, pero, sorpresa, la dependencia de Ariadna Montiel salió con que no existe esa información. Pero la comisionada Norma Julieta del Río no se tragó el cuento y le pidió a Bienestar que buscara bien, ¡que no se hagan los olvidadizos! Según Del Río, Bienestar no se molestó en revisar en áreas clave como la Subsecretaría y la Unidad de Planeación. ¿El resultado? El INAI revocó la respuesta y les exigió que ahora sí se pongan a trabajar y entreguen una búsqueda completa. ¿Será que a Bienestar se le “traspapelaron” unos documentos o simplemente no quieren que sepamos dónde quedó el dinero? ¡Habrá que ver qué cuentas rinden!

Cuentan que Augusta Rivera y Marcos Castro, quienes operaron la campaña de Eduardo Rivera en su intento por la gubernatura de Puebla, ahora están al centro de un escándalo que podría romper al PAN poblano. Dicen que estos dos personajes están aprovechando su influencia para hacer y deshacer dentro del partido, y que sus maniobras están causando más de un dolor de cabeza. La acusación es fuerte: según dicen, están enfocados en “ganar hoy, aunque se pierda mañana”. Vamos, que parece que están dispuestos a sacrificar el futuro del PAN poblano con tal de que algunos allegados saquen tajada. A quién le importa la próxima generación, parece que piensan; los que vienen detrás, ¡que se fastidien! ¿Será que el PAN poblano sobrevive a esta batalla interna o estamos viendo el principio del fin? Veremos si otros al interior del partido deciden hacerle frente a Augusta y Marcos o si prefieren quedarse al margen mientras el partido se tambalea.

La hasta hoy diputada federal, Ana María Lomelí, será la nueva coordinadora de comunicación ciudadana en el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada. Una vez que pida licencia, su lugar en la Cámara de Diputados será ocupado por Maricela Silva Andraca. ¡Mucha suerte para ambas!

PUBLICIDAD

Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo y diputado local por el Distrito 5, presentará una iniciativa que hará temblar a los funcionarios públicos de la capital, y es que la batalla que empezó Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno contra el Cartel Inmobiliario, tomará forma a partir de la propuesta de Romo Guerra, que dará dientes a la Contraloría capitalina para que verifique que los desarrollos inmobiliarios cumplan con toda la documentación, reglas y normativas antes de que las alcaldías autoricen su uso y ocupación, y en caso de no cumplir, dar visto a las autoridades en materia administrativa para que actúen en consecuencia. Con esto, quien fuera alcalde de Miguel Hidalgo, refuerza la estrategia del gobierno capitalino para limitar el actuar de los malos funcionarios, que por años, han hecho de la corrupción inmobiliaria su modus vivendi en la Ciudad de México.

Pide Miguel Ángel Treviño intercesión a la Presidenta Sheinbaum. La posible extradición de Miguel Ángel Treviño Morales, quien de acuerdo a lo que se ha comprobado en los tribunales, y dado a conocer por su defensa, no es el Z-40, podría convertirse en un escándalo de dimensiones históricas. Tras más de una década en prisión, Treviño Morales ha solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum que no cometa lo que se considera “traición a la patria”, al entregarlo como un inocente a los Estados Unidos. Según su abogado, Juan Manuel Delgado, existen pruebas judiciales que confirman que no es el personaje buscado por las autoridades.