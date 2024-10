Jesucristo Súper Estrella y las Hermanas Vals

Descubrí una muy buena obra en el teatro La Capilla, en Coyoacán, ahí trabajan muy buenas amigas: Ana Karina Guevara quien actúa junto a Constantino Morán, Talía Marcela y Pilar Boliver. Las hermanas Vals es un thriller muy ingenioso en el que dos hermanas por coincidencias de la vida se ven involucradas en el atropellamiento de una mujer y se dan a la fuga. Posteriormente, las detienen y piensan que van a salir libres, para su mala suerte hay un testigo que las culpa. Pilar se encargó de que cada personaje sacara su lado más oscuro dependiendo la conveniencia que las circunstancias estén jugando. ¿Es todo verdad o todo mentira? Llegas en un momento a perder un poco la noción ya que puedes creer cualquier versión. Y ese es el trabajo de un director, sacar lo mejor de cada actor para que viva el personaje. Y obviamente teniendo a estos tres histriones como pues cómo no. Es una obra muy bien escrita por Lot Vekemans y estará todos los sábados a las 18:00 hrs. Se las recomiendo.

Y que me lanzo al estreno de Jesucristo Súper Estrella, la gran ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que vuelve a poner en marquesina el productor Alex Gou, quien me sorprende siempre por su gran labor titánica de traernos siempre los mejores espectáculos teatrales y shows. Para no variarle, Gou aventó la casa por la ventana, con una gran alfombra roja en en la que desfilaron las grandes estrellas de este país. En el lobby del CCT1 (Centro Cultural 1) había canapés, vino espumoso, licores, no escatimó en nada. Y como buen anfitrión saludaba a todos de mano; eso es lo que distingue a Alex de los demás, la humildad y sencillez. La dirección corre por cuenta de Nick Evans. En el elenco están Erik Rubín, Benny Ibarra, María León, Ximena Sariñana, Kalimba, Yahir, Alex Lora, Leonardo de Lozanne. En serio es una súper producción monumental y vanguardista que cumple 54 años cumple desde su estreno en 1970. En esta ocasión Herodes lo interpreta Alex Lora, ese número es una joya, y ver a este emblemático cantante dándole su toque particular no tiene precio; ni yo me hubiera esperado esa gran cereza del pastel. Por otra parte, Benny Ibarra muy bien, lo veo y digo ¡qué tablas tiene! Aparté de ser muy buen músico, compositor y cantante es un estupendo actor. Mis respetos, Erik, Ximena, Yahir, Kalimba están maravillosos.

Solamente estarán un mes en cartelera, así que vayan comprando sus boletos para que después no se me quejen.

