PolíticaConfidencial Ken Salazar escarmienta tras hablar del Plan C

Ken Salazar, embajador de EE. UU. en México, aprendió eso de que en boca cerrada no entran moscas y después de meterse en asuntos de los mexicanos, el embajador ya no quiere opinar sobre el Plan C. La soberanía mexicana ganó de nuevo.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Clara Luz Flores, Waldo Fernández, Tatiana Clouthier e incluso Judith Díaz se apuntan para suceder a Samuel García al frente del Gobierno de Nuevo León. La batalla será dura estos tres años y luego habrá que esperar que los nuevoleoneses quieran testear otro partido para poner fin a sus males.

Ángel Tamariz nuevo titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) no termina por ver la luz al final del túnel, y es que luego del “apagón” informático que dejó fuera de la red más de 20 sitios de la administración capitalina por casi 12 horas, no han terminado las criticas a su nombramiento luego de que fuera evidenciado que no se trató de una falla en el servidor como reportara la misma ADIP, más bien un error de su equipo de “expertos”, que ni siquiera terminan por entender como operar un sistema llave en mano que por seis años no presentó un solo problema. La pregunta es: ¿Clara Brugada esperará a la próxima caída del sistema o meterá mano antes de que las consecuencias sean mayores?

Jesús Irugami Perea, director de Participación Ciudadana en Tlalpan, continúa con sus aspiraciones para presidir el Comité Ejecutivo de Morena Ciudad de México, y a pesar de que nadie más a levantado la mano en la capital del país para encabezar los destinos de la cuarta transformación, sabe que no la tiene fácil ante la lucha por posiciones que disputan los diferentes liderazgos en la ciudad; no obstante, Perea Cruz parece contar con el match-point que le otorgan sus nueve años liderando los procesos de organización territorial de su partido en Tlalpan, nada más y nada menos que casa de la presidenta de la República, territorio que recuperó para la izquierda en la pasada elección tocando puerta por puerta, como la misma Claudia Sheinbaum le enseñó.

Partido Sonorense se queda sin diputados en el Congreso de Sonora. Raúl González De la Vega renunció a su bancada en plena sesión del Congreso de Sonora y acusó que en el partido hay “intereses familiares”. “Renuncio porque no veo condiciones para seguir participando en esta opción política que busca representar al igual que alguno de sus pares intereses populares, pero —hay que decirlo— también intereses familiares”. Así lo dijo en la Cámara Legislativa el expanista.