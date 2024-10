Multiverso 2024

Estoy parado en el Parque Bicentenario. Frente a mí hay dos enormes escenarios que en muy pocas horas recibirán a lo mejor del talento de pop, rock, regional, hip hop, reggaetón, urbano y muchos otros géneros.

No estoy solo. Un ejército de personas ajustan los últimos detalles. Todo está calculado con precisión milimétrica. Las luces, las pantallas, las cámaras. Técnicos tirando líneas de cables, verificando la seguridad. Todos haciendo lo mejor que saben hacer.

Una delicia

Este es el tercer año en el que hacemos el Festival Multiverso. La tercera edición de un festival en el que las estaciones Exa y La Mejor ofrecen completamente gratis un espectáculo como no hay otro en México. Esperamos miles y miles de personas, miles de espectadores que seguramente vibrarán, gritarán y se emocionarán con cada canción.

Yo siempre he dicho que lo más bonito de trabajar en eventos así es poder tocar almas. A lo largo de las semanas previas estuvimos regalando boletos en todos los puntos del Valle de México y pude platicar con muchas de esas personas que se formaron pacientemente durante horas para poder conseguir su acceso. Me acuerdo especialmente de una señora que iba con sus tres hijos y me platicaba que ella no tenía oportunidad de pagar “conciertos de los caros”, así que para ella era una buena oportunidad de convivir con su familia. También recuerdo a un señor que iba con su hijo de secundaria y quería que “viviera su primer concierto”. Justo en una multientrega que hicimos en el Parque Bicentenario, hubo una señora que se formó ¡10 horas antes! con su banquito y varias cobijas porque su sueño era ver a Pepe Aguilar.

¿Cómo no conmoverse con eso?

Trabajamos muchísimo para que los asistentes tengan la mejor experiencia. Analizamos planos, hicimos muchísimas reuniones, el equipo daba ideas, se llamó a los mejores en el medio. Hay un compromiso de cada uno de mis compañeros de trabajo para que todo salga bien. Y ahora lo único que resta es esperar: ya quiero ver esta explanada en la que estoy parado completamente llena.

Este año, los artistas confirmados de Multiverso son muchísimos: Andie Gago, Gorka, Sonido Los JRS que son un hitazo en todos los lugares donde se presentan. La La Love You, El Trono de México, Kevin AMF, Magna, Los Buitres de Culiacán y El Tri, bandota legendaria. Los Esquivel, Magna, Yng Lvcas y Lupillo Rivera, mis respetos. Cañaveral para el sabor, Río Roma para el romanticismo, Josi Cuen y Bellakath, uno de los actos más esperado. JNS, Luis Ángel “El Flaco”, María José y Sabino con su DJ Set, que arrancará suspiros, estoy seguro. Pepe Aguilar, señorón, Jesse & Joy y Lenny Tavárez, que promete un show fuera de serie.

Ah, pero además hay tres sorpresas que tenemos por ahí y que no puedo revelar. Pero créanme que no se lo van a querer perder. Un año más siendo parte de este festival, un año más siendo parte del mejor equipo. Un año más de Multiverso: que comience la fiesta.