La belleza del ser humano

Por Eloy Ramírez

En las calles existen personas que la sociedad simplemente trata como si no estuvieran ahí, el trajín cotidiano nos hace sentirlos como una molestia. Tuve la fortuna de asistir a un centro de readaptación en el cual se desarrolló una actividad de pintar un mural y hacerlo de forma colectiva. En este lugar viven personas de la calle que han sufrido la dureza de esta vida de invisibilidad social.

El equipo de trabajo, lidereado por el artista urbano Mocre, comenzó su labor desde muy temprano. Con el avance del trabajo los internos comenzaron a acercarse y a participar de esta obra creativa. Yo participé al inicio de esta obra, pero pronto me interesó el observar cómo los internos comenzaban a involucrarse en este proyecto artístico de crear un mural y percibía a seres humanos apasionados por lo que hacían, dando lo mejor de sí.

En este centro de readaptación también colaboran alumnos de psicología de la UAM y ellos tuvieron la idea de poner música. Esto hizo que el ambiente comenzara a ser más festivo, algunos de los internos solicitaban alguna canción y comenzaban a interpretar la letra con mucha pasión. Esas melodías también me gustaban y comencé a sentir empatía por estas personas. Cuando llegaron las canciones de Antonio Aguilar escuché y sentí como ese grupo de personas se conmovieron y gritaron de alegría y algún otro interno interpretaba la letra con mucha pasión, otro más bailaba…Luego llegaron las canciones de decepciones amorosas y el ambiente emotivo del grupo se sintonizaba con las historias de los amores perdidos y los corazones rotos. En paralelo el trabajo de creación del mural continuaba, incluso superando las expectativas iniciales.

Esta experiencia me hizo cambiar uno de mis prejuicios infundados: Las personas de la calle ya no sienten. ¡Cuán equivocado estaba! Al ver a este grupo de personas haciendo arte, bailando, cantando y formando comunidad me hizo sentir esperanza. Esas personas de la calle son mucho más fuertes de lo que yo creía. A pesar de la dureza de su vida aún tienen la sensibilidad para hacer arte. Este trabajo refleja la belleza de ese grupo de personas que lo realizaron. Ojalá y un día como sociedad podamos tenderles la mano a nuestros hermanos porque eso significará que en nosotros también queda algo de humanidad.

