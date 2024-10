Nueva estrategia de seguridad en el Centro Histórico

Pido a los comerciantes que no se alíen con el crimen organizado.

A raíz del lamentable ataque armado en contra de Diana Sánchez Barrios y sus acompañantes en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada declaró que cualquier acto de violencia es absolutamente condenable, aún más cuando implica la pérdida de vidas humanas.

Para Clara Brugada el voto ciudadano es un mandato, y está respondiendo a la gran responsabilidad de gobernar para la seguridad, el bienestar y la prosperidad de esta ciudad y cada uno de sus habitantes.

Ha instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), para que se desplieguen todos los recursos necesarios para llevar ante la justicia a los responsables del atentado.

Sabemos que el Centro Histórico es una de las zonas más vigiladas de la ciudad, con más de 3 mil cámaras de video y su propio Centro de Comando y Control (C2), lo que ha permitido hacer un seguimiento de los patrones de huida de quienes participaron en el ataque.

La jefa de Gobierno informó que, desde el primer momento la policía de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría de Gobierno (SECGOBCDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han trabajado para localizar y detener a los responsables, y ofreció todo el apoyo necesario a las familias de las víctimas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han informado sobre los avances en la investigación y, como jefa de Gobierno, Clara Brugada declaró que trabajará sin descanso, con todos los instrumentos existentes, para erradicar la violencia.

Sabe que para lograrlo se requiere combatir la impunidad, e implementar un conjunto de acciones integrales para mejorar la convivencia en la comunidad y en los hogares de la zona.

Con la jefa de Gobierno a la cabeza, los que hacemos parte de su equipo estamos elaborando una estrategia integral destinada a prevenir, reducir y combatir la extorsión en cada una de sus modalidades, que afecta, sobre todo, a los comerciantes. De hecho, se trabaja en una reforma al Código Penal de la Ciudad, con el propósito de establecer la extorsión como delito grave.

También dio instrucciones a las secretarías de Movilidad y Seguridad Ciudadana para que presenten, lo más pronto posible, un plan para regular la circulación de motocicletas, no solo por un tema de seguridad, sino también para evitar accidentes de tránsito.

Tendremos cuidado en no estigmatizar a los usuarios de estos vehículos, pues sabemos que son una minoría los que lo utilizan para cometer un ilícito.

Como parte de la reestructuración y reforzamiento de la seguridad, estrechamos la coordinación con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez y con todas las dependencias relacionadas con el Centro Histórico, y buscaremos un gran acuerdo con quienes viven honestamente de su trabajo.

Estamos abordando de manera sensible el comercio en vía pública, con el fin de respetar los derechos humanos de todos los grupos que cohabitan el Centro Histórico.

El comercio es una actividad lícita y noble, quienes viven de esta actividad merecen todo nuestro respeto y atención.

Hacemos un llamado a todos los líderes del comercio en vía pública para que se deslinden y no hagan alianzas con el crimen organizado. Este tipo de vínculos no los fortalece, sino los vulnera.

Sus diferencias deben resolverse con diálogo, no con violencia. No degraden su trabajo y actividad económica lícita realizando acuerdos con quien no respeta la ley.

La vía pública es de todas y de todos, las calles del Centro Histórico no tienen dueños. Pertenecen a todas y todos los ciudadanos, los turistas, los que trabajan en la zona. Es patrimonio de la ciudad, del país y Patrimonio de la Humanidad desde 1987 fincado en su riqueza monumental.

La Secretaía de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han estado informando sobre los avances en la investigación y como jefa de Gobierno, Clara Brugada trabajará sin descanso, llevar ante el juez a los responsables de los actos violentos.

Se reforzará la seguridad en el Centro Histórico, que es un lugar fundamental para nuestra ciudad y para el país. Epicentro comercial, cultural, económico, político de la ciudad, continuaremos trabajando sin descanso para mejorar la seguridad.

También trabajaremos de la mano con los comerciantes y sectores económicos para el combate a diversos delitos.

Se establecerán tres sectores de policía en la zona, reestructuramos y tendremos un mando único y se hará un diagnóstico del sistema de videovigilancia para instalar más cámaras de seguridad en los puntos donde haga falta.

Además, contamos con una nueva autoridad del Centro Histórico, el maestro Carlos Cervantes Godoy, quien ha tenido una amplia experiencia como servidor público en áreas vinculadas a la gobernabilidad de la ciudad, y ya es, desde el pasado viernes 18 de octubre, mando único de la zona.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno, tendrá como principal objetivo atender a la población que vive, trabaja y transita en el epicentro vital, cultural y politico, turítico e histórico de nuestra metrópoli.

Entre las encomiendas asignadas, destaca trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como con todas las instituciones necesarias, locales y federales, a efecto de reforzar la seguridad en la zona. Somos un gran equipo, somos los veladores de la ciudad.

Guiados por Clara Brugada, haremos, entre todos, un acuerdo con los comerciantes de este centro urbano emblemático en torno al cual creció la capital del país.

El fiscal de la Ciudad, Ulises Lara, ha propuesto la creación de un plan para el reordenamiento del comercio en la vía pública, serán más de 330 los uniformados que se sumarán al patrullaje en el Centro Histórico; se realizarán revisiones de vehículos, especialmente motocicletas, además de que se reforzará la verificación de los establecimientos con venta de alcohol.

No habrá impunidad y continuaremos construyendo la paz en esta zona neurálgica de la gran Ciudad de México.