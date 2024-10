PolíticaConfidencial Norma Piña advierte riesgo de politizar la justicia

Norma Piña, presidenta se la SCJN, lanzó un contundente mensaje en la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, alertando sobre los riesgos para los derechos humanos en México si el poder no es controlado. La ministra presidenta de la Suprema Corte advirtió que la politización de la justicia y la posible desaparición de la carrera judicial, en medio de la reforma judicial y ataques del Ejecutivo, ponen en jaque la imparcialidad judicial y la confianza de los ciudadanos en el sistema. Para Piña, la independencia judicial es clave para contener abusos de poder y proteger los derechos humanos.

Ricardo Salinas está de buena suerte y es que parece que le van a regresar unos terrenos en la tercera sección del Bosque de Chapultepec; sin embargo, no correrá con la suerte completa porque no le dejarán construir algo que el Congreso capitalino rechazó, solo quedaría bloquear el uso de suelo para que en futuro no se urbanice este pulmón de la capital del país.

Ruben Rocha, gobernador de Sinaloa, dijo que el no tiene opinión ante la polémica y el posible montaje judicial sobre el caso Héctor Melesio Cuen. Hay muchas preguntas en el aire: ¿A qué hora dejará su cargo el gobernador, quien propuso, defendió y aconsejó a la titular de la Fiscalía, responsable de presentar este montaje como verdad judicial en el caso? ¿Habrá consecuencias judiciales para la fiscalía que intentó engañar con este montaje?

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, hizo su mejor esfuerzo de “nado sincronizado” en redes sociales y chats vecinales para presumir una supuesta baja en delitos de alto impacto en su demarcación. ¿La razón? Trascendió que en uno de los antros más exclusivos de Polanco, el famoso República, se desató una riña el fin de semana que dejó una persona herida por arma de fuego. ¿La víctima? Nada menos que Andrés Rivero, conocido socialité de la capital, quien presuntamente fue agredido por Ramses Palomo, un “empresario” que se autodenomina líder mexicano, pero que en realidad tiene un largo historial de escándalos en antros, bares y restaurantes. Ambos personajes ya son bien conocidos por sus escenas violentas en la ciudad. Lo más curioso del asunto es que Marcela Gómez Zalce, la comisionada de seguridad de la alcaldía, negó el incidente a los vecinos, lo que levantó aún más sospechas y alarmas en la zona. Polanco, especialmente Av. Presidente Masaryk, parece cada vez más la Costera Miguel Alemán, con narcomenudistas y proxenetas deambulando en busca de clientes para los giros negros que Tabe Echartea ha permitido desde su llegada en 2021. ¿Qué estará pasando realmente en la joya de la Miguel Hidalgo?

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, está siendo rebasado por la derecha, nada más y nada menos, que por un concejal de Morena, se trata de Hugo Torres Zumaya, quien el fin de semana realizó acciones de poda, limpia, sembrado de árboles y pintura de fachada en colonias de su demarcación con el apoyo del Ejército y la Marina Mexicana, jornada de mejoramiento urbano que no le cayó muy bien a los panistas, quienes por primera vez se enfrentan a una oposición espabilada y activa, y es que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, Zumaya Torres, es vecino de la alcaldía por casi 40 años, marista y hasta expanista, mejor frente opositor contra los azules, imposible.