PolíticaConfidencial Caso García Luna: ¿Será que alguien más debería estar en la mira?

LUISA ALCALDE, presidenta nacional de Morena no se anduvo con rodeos y soltó una bomba que trae a más de uno con los nervios de punta. Resulta que la exsecretaria del Trabajo dejó caer la noticia de que algunos legisladores preparan una iniciativa para meter mano en la Constitución, ¡nada más y nada menos! ¿La razón? Pues, al parecer, algunos jueces están jugando sus propias reglas y concediendo suspensiones contra la reforma judicial, algo que, según Alcalde, es completamente ilegal. Con un tono afilado, Alcalde explicó que se trata de “llevar a la Constitución algo que ya dice la Ley de Amparo, que siempre se había respetado pero hoy no se respeta”. ¡Uff! ¿Será que se vienen ajustes para poner a los jueces en su lugar? Lo que está claro es que a Luisa Alcalde no le tiembla la mano cuando se trata de señalar a quienes están, según ella, rompiendo las reglas del juego. ¿Quién se atreverá a enfrentarse a la próxima movida de los legisladores? ¡Esto apenas empieza!

SAMUEL GARCÍA, gobernador de NL, ya comienza a barajar la posibilidad de que Tesla y su “compadre” Elon Musk se instalen en Santa Catarina luego hasta de hacerse con el cibertruck junto con la promo de los eléctricos. Pero, ¿con Volvo y Kia le alcanza?

CLAUDIA SHEINBAUM, no se quedó callada tras el desaire que ocurrió en Harvard. Allí, algunos académicos no pudieron contener la risa cuando se mencionaron los requisitos para ser juez en México. Sheinbaum, siempre firme y protectora, no tardó en reaccionar. “Nadie se burla de los mexicanos”, declaró tajante, dejando claro que no tolerará faltas de respeto hacia nuestro país. “A mí me toca defender a mi pueblo, mi país y mi patria”, continuó, en un tono que pocos se atreverían a cuestionar. Y aunque reconoció el prestigio de la institución estadounidense, les lanzó una indirecta con clase: “Sería bueno que hicieran una investigación de la corrupción en el Poder Judicial mexicano”. Todo después de que el ministro González Mena hablara sobre la Reforma al Poder Judicial, momento en que se escucharon esas risitas incómodas desde el público. ¿Se arrepentirán ahora en Harvard de haberse burlado?.

ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS ¡Vaya, vaya, vaya! Mientras la chairiza no suelta a Genaro García Luna ni a Felipe Calderón, junto con su fiel escudero Marko Cortés, parece que hay varios que se están salvando del foco mediático. Y es que, mientras todos miran hacia allá, ¿quién está prestando atención a los verdaderos hombres de confianza de García Luna? Aquí te va la lista: Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García y, agárrense, el actual alcalde de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, también conocido como el “superpolicía”. ¡Sí, señores! Galindo, quien fuera uno de los brazos derechos de García Luna, ahora se pasea en el mundo político como si nada hubiera pasado. ¿Será que alguien más debería estar en la mira? Porque mientras algunos enfrentan el escrutinio, otros parecen esquivar las balas. ¡Que alguien nos explique!