PolíticaConfidencial Sheinbaum tiene invitado empresarial de alto nivel

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Bernardo Gómez, uno de los peces gordos de Grupo Televisa. Dicen por ahí que la cosa estuvo bien interesante, porque entre los temas que se pusieron sobre la mesa está nada más y nada menos que la elección presidencial de Estados Unidos. ¿Y por qué tanto interés? Pues parece que Televisa tiene sus fichitas tanto con Kamala Harris, la candidata demócrata, como con el mismísimo Donald Trump, el republicano. ¡A ver qué jugada están planeando porque en Palacio ya se plantean el peor escenario!

Sandra Cuevas no deja de ser el centro del chisme. La exalcaldesa de Cuauhtémoc sigue causando revuelo, y ahora se la anda pasando en Culiacán, Sinaloa, pero no de vacaciones, ¡para nada! Está componiendo música bien “chila” para la segunda temporada de su reality en redes. ¡Así como lo lees! Por si fuera poco, no pudo resistirse a contestarle a David OliLlevar la revolución a las calles de México, pero ojo, ¡en contra de Morena! Esta mujer viene con todo, y parece que no piensa quedarse callada ni quieta. ¿Será que su plan pega? ¡Habrá que ver!

Alejandra Berenice Arias, senadora de Tabasco, soltó un comentario en su última intervención en la Cámara Alta que dejó a todos con el ojo cuadrado. Según ella, las niñas que ahora se peinan con su clásica cola de caballo no lo hacen por moda o casualidad... ¡lo hacen porque admiran a la presidenta Claudia Sheinbaum! ¿Será verdad o solo quiere colgarse de la tendencia? El comentario causó bastante revuelo, porque quién iba a pensar que hasta el peinado podría tener un toque político. ¡Quién sabe si sea cierto, pero vaya que dejó el rumor volando!

Resulta que El Padrino, Ricardo Gallardo, se fue nada más y nada menos que a Catar, pero no te dejes engañar con eso de que iba a traer inversiones para San Luis Potosí. ¡Pura mentira! ¿Se acuerdan que les conté que andaba comprando caballos por allá? Pues aquí está la prueba de que no les mentí ni tantito. Ese viajecito que nos vendieron como “gira de trabajo” no fue más que un caprichito personal, ¡y lo peor! Lo pagó con el dinero de todas y todos los potosinos. Un caballito árabe, por si no sabías, cuesta millones de pesos, así que ahí tienen a Gallardo gastando a lo grande mientras nos venden el cuento de las inversiones. ¡Vaya descaro!

Víctor Mendoza Acevedo hermano del alcalde de Benito Juárez, dejó de huir de la justicia, luego de que prosperara el pacto entre Clara Brugada y Luis Mendoza, cuyos alcances aún se desconocen del todo, pero que en principio comprendería la no agresión de los panistas a la jefa de gobierno y entregar información complementaria sobre la operación del Cartel Inmobiliario los últimos seis años. Por lo pronto, se decretó el no ejercicio de la acción penal contra Victor Mendoza luego del millonario acuerdo económico al que llegaron con los vecinos del complejo City Towers para que retiraran las acusaciones en su contra, que hoy le permite de nuevo entrar y salir de las oficinas de la demarcación como si nada hubiera pasado y todo bajo el cobijo de las élites morenistas.