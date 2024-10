Los Slim dan Espaldarazo a Sergio “Checo” Pérez

En los últimos meses, han circulado rumores en la prensa inglesa sobre la posible salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull Racing, al finalizar la temporada, a pesar de que el piloto mexicano tiene contrato vigente hasta 2026, renovado a principios de 2024. Estas especulaciones han surgido en parte debido a su rendimiento inconsistente en la segunda mitad de la temporada.

Sin embargo, Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, aseguró en la conferencia de prensa del Gran Premio de México que respetarán el acuerdo con Pérez. Horner destacó su compromiso con el piloto tapatío, subrayando que el contrato será cumplido, a pesar de las críticas y presiones externas sobre su desempeño.

Se calcula que Sergio Pérez, fuera de pista deja a esta empresa una ganancia de entre 30 y 40 millones de dólares. Pero con todo y eso hay quienes quieren verlo fuera de esta escudería, donde incluso quienes quieren remplazarlo no tienes la personalidad ni el encanto con el que conecta con la afición de todo el mundo.

Teléfonos de México (Telmex), parte de América Móvil, es claro, afirmando que podría dejar de patrocinar a Red Bull Racing a partir de la temporada 2025, claro, si “Checo” saliera eventualmente de esa escudería.

El apoyo es contundente, planean seguir apoyando al piloto mexicano Sergio Pérez, en declaraciones de Carlos Slim Domit en ESPN. Pero incluso se adelanta que la empresa estadounidense AT&T, quiere estar en el vehículo de Red Bull. Slim Domit, representante de América Móvil y Telmex, sabe lo que representa el piloto mexicano para su portafolio de marcas, por ello se muestran confiados en tener al de Jalisco como aliado.

Hay quienes hoy buscan a los Slim, buscando su respaldo en la máxima categoría de automovilismo, pero no hay piloto hoy que tenga el carisma y conecte con la gente como lo hace Sergio Pérez.

Mal fin de semana para el piloto pareja de Max Verstappen pero sin duda ratificada una vez más su frase en la que respaldó su capacidad e inteligencia en la Fórmula 1, “Volverá más Fuerte”.

PUBLICIDAD

Rendición de Cuentas

“La información es poder”, dice el adagio, y sobre este precepto José Luis Moyá Moyá construyó un redituable negocio, amparado en el sistema de transparencia mexicano, el cual explotó a manos llenas por casi dos décadas a fin de someter, lo mismo a funcionarios, que a políticos o empresarios.

Hoy la autoridad ha puesto las manos sobre él, aunque no por extorsión, sino por lavado de dinero, un delito por el que deberá enfrentar su proceso desde prisión, en el Reclusorio Varonil Sur.

Mientras la Fiscalía capitalina que lleva Ulises Lara, deberá demostrar la responsabilidad del llamado “Zar de las solicitudes de información”, las acusaciones en contra de Moyá Moyá siguen brotando y hoy, el hombre que presumía su poder sobre el sistema público duerme tras las rejas, acusado de operar con recursos de procedencia ilícita y con una investigación al hilo por extorsión.

Exitoso GP México

El Gran Premio de México de la Fórmula 1 regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez, dejando en su camino una interesante derrama económica y un gran éxito para los organizadores. De los aspectos desastrosos, los aliados de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), como INK PR

irresponsables, improvisados, torpes, inexpertos, neófitos, y ya no hablar de la agencia de relaciones públicas que tiene Heineken México, uno de los principales patrocinadores de este evento automovilístico, de la que ya le hablaremos, y de la que nos han contado innumerables historias preocupantes.

Alejandro Soberón Kuri, fundador, presidente y director general de CIE, tiene el respaldo de la jefa de Gobierno de Clara Brugada, para salir con una negociación exitosa y tener este gran evento por muchos años más en México, que es un gran acierto para el turismo de la capital del país.

Voz en Off

Aeroméxico ha inaugurado su renovado Salón Premier en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Este espacio, que combina modernidad con la rica herencia cultural de la región, es parte de la estrategia de la aerolínea para mejorar la experiencia de sus pasajeros a través de la renovación de sus Salones Premier en toda la República Mexicana.

El diseño del salón incluye una recepción que fusiona hospitalidad mexicana con un estilo contemporáneo tipo boutique. Además, cuenta con un bar icónico que ofrece una selección de bebidas nacionales e internacionales en un entorno sofisticado.

Los pasajeros también podrán disfrutar de un área lounge para relajarse o trabajar, rodeado de elementos culturales de Mérida, así como cada espacio con diseño refinado.

Este espacio está disponible para socios AM Rewards, niveles Titanio y Platino, clientes con tarjetas AMEX y Santander, miembros SkyTeam Elite Plus, y pasajeros de cabina Premier y Premier One, además de quienes adquieran pases diarios o membresías….