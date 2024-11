El fenómeno Gala

Hay veces que el destino parece poner todas las piezas del tablero para que tú hagas la siguiente jugada. Como si hubiera un plan trazado y dependiera de ti, si avanzas o no. Me gusta este concepto de “evento canónico” que definen toda una vida.

Me parece que eso pasó con Gala Montes en La Casa de los Famosos, segunda temporada. De repente todos nos encontrábamos hablando de lo que sucedía en este reality show y Gala era una de las personalidades que más jalaban la atención del público. Me pregunto en serio si la producción del programa sabía el fenómeno que iba a ser esta actriz y cantante que comenzó su carrera muy pequeña en la televisión.

Más allá de las polémicas en el programa, Gala es muy amable en persona y no ha perdido su sencillez. Hace unos días platicaba con ella y justo empezamos la conversación diciéndole que era muy admirable que toda la gente la saluda y ella corresponde ese cariño. Le conté que estuve revisando un poco de su pasión por la música y charlamos sobre esto.

“Pues la verdad es que la música es algo que me mueve desde muy chiquita, o sea siempre soñé con componer canciones desde que yo estaba chiquita. Componía canciones de despecho, tristes, y mi mamá decía ‘¿qué pasa con esta niña? la voy a llevar al psicólogo’ ¡ja ja ja! Pero mira qué bueno que no me llevó, ya después yo empecé a hacer catarsis en todas mis canciones y me ha servido mucho. Ha sido una terapia”.

¿Qué escuchaba Gala de pequeña? Yo siempre he dicho que uno queda marcado por la música que escuchas en familia. “Pues Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Los Ángeles Azules, Lily Allen, aunque también tengo una influencia cañona de mi hermana: me gusta mucho el hip hop, el dubstep, me está gustando el tecno. Quiero aprender ahorita a moverle a las consolas para hacerle de DJ ¡pero me gusta el ranchero! Creo que destinarse a hacer solamente un género, es como cerrarte las puertas y no gozar.

Mi mejor consejo para Gala es que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Que aunque hoy hay mucha participación en redes, la cosa en este negocio es la constancia: “Yo no sabía que iba a durar tanto tiempo en el reality. Entré como soy, no tuve estrategia de nada. Y así ha sido mi carrera. Obviamente sí tenemos una línea y estamos ajustando, pero ya llegó un momento en mi vida en el que se lo dejo todo a Dios. Si pasa bien, si no, pues no pasa nada. Estoy feliz haciendo esto y lo voy a seguir haciendo porque me gusta que así sea, cantando en el patio de mi casa en un karaoke, en un escenario, frente de miles de personas. O sea, ¡a mí me apasiona la música!”. Enhorabuena y aquí estaremos, para dar seguimiento a este “fenómeno Gala”, que tanto disfrutamos.