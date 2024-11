PolíticaConfidencial Cynthia López choca contra Alessandra Rojo

Cynthia López, exsenadora priista, elevó la tensión con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien no se guardó nada y calificó a la exlegisladora de “traidora y mentirosa”. Pero el tiro le salió caro, porque López respondió con todo: la exsenadora le advirtió a Rojo de la Vega que no cuente con su apoyo ni el de Sánchez Barrios si aspira a otros tres años en la alcaldía. Pero eso no fue todo. López se alineó con la siempre polémica Caty Monreal y remató el pleito diciendo que Rojo de la Vega debería mudarse a la Cuauhtémoc para “vivir en carne propia” lo que gobierna. La pregunta es, ¿aceptará el reto o veremos más fuego cruzado? ¡Esto apenas comienza!

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no tendrá conferencia este viernes, pero en noviembre también cancela las mañaneras del 18 y 19 porque viajará al G20 de Brasil. Pero antes de dar la noticia quiso dejar claro que sus gastos son pagados por su salario y no del erario público, pues ni siquiera vive en Palacio Nacional.

Annia Gómez, diputada por NL, no tuvo pelos en la lengua para expresar su descontento. “Es la Ley de Herodes: o te sometes a Morena o te jodes”, lanzó sin miramientos al criticar la reforma que Morena impulsó en la Cámara de Diputados para blindar sus reformas constitucionales. Con esta declaración incendiaria, Gómez dejó claro que en su bancada no piensan ceder terreno. La polémica está servida y, con estos ánimos, la oposición no parece dispuesta a dar un solo paso atrás.

Santiago Taboada, exalcalde de la Benito Juárez, continúa manejando la demarcación, y es que uno de sus hombres cercanos, Bernardo Lartigue, fue nombrado por Luis Mendoza como Jefe de Gabinete, posición desde donde continuará administrando sus negocios en la alcaldía, ya que Lartigue es proveedor del sistema de cámaras de seguridad del C2 de la Benito Juárez, jugoso negocio que tan sólo en último trienio le dejó más de 35 millones de pesos. ¿Ahora como funcionario se hará a un lado o este gobierno renovará los contratos de operación del sistema de videovigilancia con su empresa?

Dicen por ahí que la alcaldesa de Cuauhtémoc acaba de mover las piezas y no cualquiera: ha integrado al equipo del diputado Ricardo Monreal en su administración, colocando a Ramsses Álvarez como subdirector de Obras y Desarrollo Urbano, un puesto de los más estratégicos en la alcaldía. Pero el verdadero escándalo es el historial de Álvarez. Fuentes aseguran que viene arrastrando acusaciones por actos de corrupción, desde que estuvo como Jefe de Unidad Departamental (JUD) en la alcaldía Cuauhtémoc en tiempos del hoy diputado federal, hasta su paso como Director en Álvaro Obregón, donde las controversias se multiplicaron. Se le señala, por ejemplo, por una tragedia ocurrida en una obra en Las Flores y Calzada Las Águilas, donde la excavación fue más profunda de lo permitido y, lamentablemente, provocó la muerte de una niña. Y lo más sorprendente: la obra se reabrió bajo su supervisión, basándose, según dicen, en el simple “principio de buena fe”. ¿Será que esta mueva incorporación es un nuevo pacto con los Monreal?