PolíticaConfidencial Christopher Landau arremete contra Kamala Harris

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, no se anduvo con rodeos y pidió abiertamente el voto para Donald Trump. Según él, hay tres razones clave por las que Kamala Harris no sería una buena opción para la relación bilateral. Primero, dice que Harris ha desatendido la soberanía al promover una frontera sur descontrolada, lo que ha convertido a México en “felpudo” para la migración masiva hacia EE. UU. Segundo, la acusa de ser un “títere de la burocracia” sin soluciones nuevas para problemas como el tráfico de drogas y armas. Finalmente, Landau asegura que Kamala no es confiable en temas comerciales, recordando que votó en contra del T-MEC y advirtiendo que esto favorece a China, el verdadero rival económico. Landau concluye diciendo que él vota por Trump “con orgullo y confianza” en un mejor futuro para ambos países. ¿Será lo mejor para los mexicanos?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, está en la mira de Trump por el tema fronterizo. A solo unas horas de las elecciones en EE. UU., Donald Trump lanzó una advertencia directa a México y menciona a Claudia Sheinbaum en su discurso. El expresidente amenaza con imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos si Sheinbaum, según él, “no detiene esta arremetida de criminales y drogas que entran a nuestro país”. Con este amago, Trump busca presionar a México en el tema de seguridad y migración, poniendo en juego la relación comercial bilateral y dejando claro que, de regresar a la Casa Blanca, no dudará en subir la presión sobre sus vecinos del sur. ¿Será esto solo estrategia de campaña o realmente planea llevar a cabo sus amenazas?

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, da un giro inesperado que dejó a todos con la boca abierta: ahora anuncia que ya no pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseer todas las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial. La decisión ha dejado a más de uno en shock, y los rumores ya están a la orden del día. ¿Será que Noroña tiene un as bajo la manga o simplemente está sintiendo la presión? La Reforma Judicial ahora entra en una nueva fase de incertidumbre. ¡La novela política continúa!