Así es como la tecnología está transformando los shows en vivo

Hace no tanto, estaba en una reunión con mis amigos y terminamos hablando de los conciertos que nos dejaron con la boca abierta y que, a la fecha, no podemos olvidar. Varios dijeron que, sin duda, los últimos conciertos de Roger Waters en el Foro Sol ––que ahora se llama Estadio GNP Seguros–– en 2018, fueron de lo mejor que han visto.

Mi mejor amiga piensa que los shows de Imagine Dragons tuvieron un mejor ambiente y efectos visuales inolvidables. Para mí, nada supera al Music of the Spheres Tour de Coldplay. El concierto se me quedó grabadísimo no precisamente por la música, sino por el evento en sí y toda la tecnología que se usó para lograrlo.

El show de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl LV ––ufff, ¡o el de Lady Gaga!––, el Anti World Tour de Rihanna, The Divide Tour de Ed Sheeran o The Eras Tour de Taylor Swift no habrían sido lo mismo sin la impresionante tecnología que los hizo posibles.

La realidad aumentada, la proyección mapeada (mapping), la escenografía inmersiva y los brazaletes iluminados sincronizados con el espectáculo en vivo, transformaron estos eventos masivos en experiencias multisensoriales únicas. Parece que, hoy en día, un concierto se vuelve más memorable cuanto más tecnología se incluye.

En las últimas décadas, hemos sido testigos de una evolución espectacular en la industria del entretenimiento en vivo. Desde la introducción de sistemas de sonido surround de alta definición hasta la integración de pantallas LED gigantes y efectos visuales 3D impresionantes.

La tecnología de mapeo de proyección y la realidad aumentada también han permitido experiencias interactivas que dan vuelo a la imaginación del público, mientras que los avances en transmisión en vivo y plataformas digitales han hecho que los conciertos sean accesibles para audiencias globales.

Si de algo no tengo duda es de que la combinación de la innovación tecnológica y la creatividad artística ha elevado los conciertos a un nuevo nivel, transformando cada presentación en un espectáculo multisensorial que va más allá de la música. Ahora, los eventos masivos en vivo nos llevan a un viaje visual, auditivo y emocional inolvidable.