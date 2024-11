Navidad con Thalía

Sin duda alguna la canción navideña por excelencia es “Blanca Navidad”. Grabada originalmente por Bing Crosby, tiene el récord de ser el sencillo más vendido en toda la historia con ¡más de 50 millones de copias vendidas!. Hay muchas leyendas alrededor de ella, pero la que más me gusta es que su autor Irving Berlin estaba en una piscina pensando la letra y se la iba dictando a su secretaria (¿Qué hacía su secretaria ahí? no me lo pregunten). Cuando la acabó, dijo sin falsa modestia “¡Caray, acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito!”.

Las canciones navideñas son un hit. Los mexicanos tenemos un amplio repertorio de canciones que se escuchan una y otra vez en las posadas, como “El Burrito Sabanero”, “Campana sobre campana” o “Los Peces en el río”. Ojo ahí: algunas de estas canciones son villancicos que llevan muchos siglos cantándose y otras son de reciente manufactura.

Un clásico moderno es “All i want for christmas is you” de Mariah Carey, que ya es un meme por sí mismo: todo Estados Unidos sabe que apenas pasa Halloween, Mariah Carey sale de su descongelamiento para cantar esta canción (cuyo video hasta este momento lleva casi 600 millones de vistas, veremos hasta dónde llega)..

En fin: hay muchos artistas en español que le cantan a la navidad. José Feliciano es un clasicazo, ni qué decir de aquel disco navideño con Tatiana o las canciones de Pandora y también me gusta mucho el disco navideño que el queridísimo Manuel Mijares sacó hace unos años. Cierro este recuento con la canción que suena en todos los centros comerciales: “Santa Claus llegó a la ciudad” con Luis Miguel.

Y recién me entero que a esta lista de artistas navideños se suma Thalía. En plataformas digitales ya pueden encontrar “Navidad Melancólica” un EP de siete canciones con versiones que seguramente sonarán en todas las fiestas: “Feliz Navidad” en una versión que hasta se puede bailar, “Al Mundo Paz”, “Tengo lo que quiero” que bien podría funcionar en cualquier otra época del año, créanme. “Velitas”, “Barrio Bravo en Navidad” que me sonó como a cumbia. Además “Nació la Luz” en colaboración con Marcos Witt.

En su Instagram Thalía dijo que este álbum “nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales” y se lo dedica a su hermana Ernestina.

Thalía está mejor que nunca. Este EP viene acompañado de un video de la canción “Nació la luz” con el que se antoja ya estar en diciembre, caray. Échenle un oído a este material, llénense de espíritu navideño y recuerden que vienen las fiestas para compartir en familia.