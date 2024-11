PolíticaConfidencial Fernández Noroña “saca fuego” tras accidente

Fernández Noroña, presidente del Senado, no se quedó callado tras el misterioso incidente en Tamaulipas, donde la puerta de la camioneta en la que viajaba comenzó a quemarse de la nada. Con su estilo directo, Noroña no dudó en lanzar una advertencia: “Que se cuide mucho, porque todo esto está muy extraño y la derecha es capaz de todo”. ¿Será pura coincidencia o hay algo más detrás de este episodio? Lo cierto es que Noroña no piensa dejar el tema en el olvido. ¡Que la novela política continúe!

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, tuvo un fin de semana negro tras la mortal balacera en la capital del estado. La brutalidad del ataque en un bar, donde dispararon indiscriminadamente a clientes y hasta a un transeúnte, dejó a más de una decena de víctimas, en lo que parece una escalada de violencia que está alcanzando niveles alarmantes en Querétaro. ¿Será que el “cáncer” de inseguridad de estados como Sinaloa, Guanajuato y Zacatecas está haciendo metástasis? Parece que Kuri tiene un reto mayor entre manos para evitar que la violencia se apodere del estado.

Indira Kempis, exsenadora de MC por NL, se fue de mercadillo y aprovechó para arremeter contra la reciente subida del precio de los camiones en el área metropolitana de Monterrey. Desde que dejó su escaño y se distanció de los naranjas, los rumores dicen que Kempis también ha cambiado de colores en Estados Unidos… ¡y hasta que ahora simpatiza más con Donald Trump que con cualquier otro! ¿Será cierto el chisme o solo está explorando nuevas afinidades? ¡Habrá que ver en qué termina!