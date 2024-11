PolíticaConfidencial Jorge Romero y el reto por ganar elecciones para el PAN

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, por fin pudo decir “ganamos” este 2024. Tras debacle electoral en la elección presidencial, Romero viene a sustituir a Marko Cortés luego de una jornada de votación blanquiazul deslucida por la baja participación. Apenas el 45% de los panistas emitieron su voto y es que los tiempos no están para alardear ni para llenarse las bolsas, eso sí, dicen que vienen a ganar las elecciones en 2030. Pero para conseguirlo, ¿por qué optarán: Radicalización o agacharán las orejas al poder?

Amado Avendaño, íntimo de Claudio X. González, reveló que el plan de su amigo se centra en usar a ministros jueces y magistrados desempleados, para hacer su nuevo partido político. Quieren promoverlos a diputados senadores y puestos de gobierno. Ya todo es una mezcolanza para ¿mantener los privilegios? Con esta oposición la 4T será eterna.

Andrea Chávez, senadora de Morena, no se guarda nada y lanza su reto: “¡En Chihuahua ya estamos listos para sacar al PRIAN del gobierno en 2027!”. Con un tono decidido, Chávez asegura que el pueblo ya está harto de la corrupción y la impunidad. “No se van: los vamos a sacar, y haremos historia de nuevo”, declaró, dejando claro que viene con todo para el siguiente proceso electoral. Y como si fuera poco, la morenista agradeció el respaldo de la presidenta Luisa Alcalde, a quien llamó su gran aliada en esta tarea de transformación para Chihuahua. ¿Será que la maquinaria de la 4T ya está en marcha para pintar Chihuahua de guinda? ¡Esto apenas comienza!

Eduardo Ramírez, gobernador electo de Chiapas, ha tenido que reaccionar rápido ante la victoria de Donald Trump. Y es que ante su inminente regreso a la Casa Blanca ya piensan cómo reactivar la economía en la frontera sur, la más porosa del bloque del TMEC. La incertidumbre en Chiapas llega en un momento en el que el debate se centra entre la militarización, la seguridad o la reactivación económica, pero ¿qué impondrá Washington?

Pedro Haces, legislador morenista y líder sindical del CATEM, menuda tiene armada. Dicen que quienes lo conocen bien aseguran que no tiene reparos en mover grandes cantidades de efectivo todos los días, ya sea en pagos de cuentas estratosféricas en restaurantes de lujo como el San Ángel Inn, su favorito en la CDMX, o en euros por allá en España, donde mezcla sus negocios con su pasión por los toros. Y es que, en su papel de empresario taurino, no se anda con rodeos para repartir “aportaciones” en discretas bolsas y portafolios. También se comenta que su presencia en la Cámara de Diputados es digna de película: se pasea con un séquito de no menos de seis escoltas, como todo un líder sindical de los años 80, pero ahora, en pleno siglo XXI. Y eso no es todo; quienes lo siguen de cerca dicen que el hombre no se pierde de ningún lugar emblemático, desde la Cámara hasta el Yankee Stadium y, claro, todas las plazas de toros de México. Todo un show, ¿no?

Y ahí no para la cosa: cuentan que fue el mismísimo Ricardo Monreal quien le abrió la puerta en la Cámara de Diputados, un acto de “agradecimiento” por el respaldo que le dio a su hija Catalina cuando buscaba ser alcaldesa de Cuauhtémoc, aunque al final no lo consiguió. Pero entre todo este entramado de poder y favores políticos, los cercanos afirman que nada se compara a los rumores sobre las famosas fiestas en su cortijo Santa Martha, su rancho en el Ajusco. Ahí, en medio de la Ciudad de México, se dicen que las reuniones son legendarias y, para muchos, el verdadero motivo de preocupación.