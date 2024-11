PolíticaConfidencial Ken Salazar se enreda con sus declaraciones

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, parece que se aplica la de “donde dije digo, digo Diego”, o al menos así lo dejó ver Claudia Sheinbaum. La presidenta ya no sabe a cuál de sus declaraciones hacerle caso y, en cuanto a reuniones, nada de nada. Ahora será el canciller quien se encargue de verlo, pues desde Palacio Nacional dejaron claro que México no está para pleitesías, ni para hacer como que somos “menos” en la relación bilateral. ¿Será que el embajador necesita ajustar su brújula diplomática? ¡El drama diplomático apenas empieza pero ya no será con Salazar después de enero!

Arturo Zaldívar, ahora coordinador general de Política y Gobierno de México, parece estar perdido en el tema de la elección popular de jueces y ministros. “Yo tampoco le entiendo muy bien, estoy aprendiendo”, confesó el exministro, dejando a más de uno con el ojo cuadrado. ¡Ah, pero qué bien defendieron la reforma aunque ni ellos mismos la comprendan del todo! Y eso que, hace apenas unos días, Zaldívar lanzaba un video asegurando que “circulan muchas mentiras sobre la elección del PJF. No te dejes engañar; se trata de cambiar nuestro sistema de justicia en beneficio de todas y todos”. ¿Entonces, en qué quedamos? ¡Así la brújula en la 4T!

Ricardo Monreal no tuvo más remedio que reconocer que usa helicópteros privados en casos de “emergencia” o cuando tiene que atender un asunto “urgente”. Esta confesión llega después de que un video viral en redes lo mostrara junto al polémico Pedro Haces abordando una aeronave. ¿Será que las “emergencias” de Monreal incluyen reuniones exprés en las alturas? ¡Austeridad, dicen es su razón de ser!