PolíticaConfidencial Ernestina Godoy usa el silencio para atajar regaño

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, prefirió guardar silencio. ¡Vaya, vaya! Dicen por ahí que en los pasillos de la Consejería Jurídica de la Presidencia andan más callados que en un funeral. Todo apunta a que alguien les hackeó, pero aquí nadie dice ni “hack”. Y mientras tanto, Ernestina Godoy parece que perdió la voz, porque no suelta ni un comentario al respecto. La gran duda es: ¿ya le habrán informado a la presidenta que sus datos están secuestrados o están confiando en que el tiempo todo lo borra? Porque si es así, cuidado, el “olvido” no siempre funciona, menos en estos temas.

Alejandro Moreno, senador priista, sigue protagonizando el drama en la política mexicana! Resulta que Alito, sintiendo que el desafuero le respira en la nuca, anda haciendo un berrinche internacional. Ahora quiere que Estados Unidos y Canadá se conviertan en sus caballeros salvadores y frenen lo que él llama la “dictadura” de la 4T.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, no deja de causar expectación por sus declaraciones sobre las deportaciones masivas de migrantes, algo que preocupa en México. Ahora, lo que tiene a todos hablando es que Trump, en su estilo inconfundible, decidió poner al comunicólogo de Fox News, Pete Hegseth, al frente del Pentágono. ¡Sí, un periodista dirigiendo el corazón de la estrategia militar gringa! Y bueno, antes de que en Morena se rasguen las vestiduras, recordemos que aquí en México tampoco nos quedamos atrás. La periodista Rosa Icela Rodríguez pasó de ser secretaria de Seguridad con AMLO a liderar la Segob con Claudia Sheinbaum. Así que... ¿por qué un periodista no podría ostentar un cargo así? Al final, parece que en política todo se vale, ¿o no?