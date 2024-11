Itatí Cantoral y Flavio Medina son Cabaret

Hay veces que quieres algo que por una u otra cosa no puedes obtener. Te sientes como niño frustrado. Eso mismo me pasó cuando se estrenó la obra Cabaret.

Por chamba, la mayoría de las veces no podía asistir, pero este fin de semana se me hizo. Y que mejor para celebrar las 200 representaciones de esta icónica obra escrita por John Masteroff, con música de John Kander y letras de Fred Ebb, adaptadas y traducidas por Enrique Arce bajo la dirección de Mauricio García Lozano, que me cautivó porque lleva a los personajes a que los veamos más humanos, y que se desgarren el alma con la problemática de la Segunda Guerra Mundial, en una Alemania que era la panacea donde todo era posible, la gente era total y abiertamente libre -en todos los sentidos- pero que cuando llega el partido Nazi al poder todo eso se perdió.

Mis respetos y tengo que reconocer que a Itatí Cantoral, quien interpreta Sally Bowles, los años la han llenado de experiencia y sabiduría, porque qué manera de cantar. Todos tenemos esa imagen de cuando cantó “La Guadalupana”. Pero que soberbia interpretación da en este musical. El público se pone de pie cuando sale a dar las gracias.

Ah, pero no hay que olvidar a Flavio Medina, qué bruto, qué maravilloso, Emcee personifica, esa dualidad que maneja es fabulosa y ya ni hablamos de la cantada, porque el señor canta y muy bien.

En esta aventura los acompañan Majo Pérez, Gustavo Egelhaaf, Nacho Tahhan, Anahí Allué, Alberto Lomnitz, Luis Miguel Lombana, Gisela Sehedi, Julián Segura, Astrid Prado, Sofía Peleteiro, Víctor Oliveira, Yazel Rojo, Efraín Félix, Renatta Bagó, Jorge Garza, Sharón Ayón, May Rubino, Tomi Martínez, Augusto Fraga, Teresa Ríos, Ignacio Pereda, Damiana Bej y Marco Camarena.

En serio quieren ver un estupendo musical, vayan a ver Cabaret. Porque el teatro es un cabaret literal, con sus mesas alrededor del escenario, donde hay teléfonos rojos, meseros que te toman la orden de tus tragos. Te envuelve esta obra con toda su magia. Ya que viene los intercambios de regalo, este puede ser un estupendo presente, que en verdad nadie, pero nadie le va a hacer el feo.

Ahora si lo suyo es hacer felices a los reyes de la casa e impregnarles la época navideña desde ya, vayan a Brilla Fest en el parque Naucalli. Ya que cuando el sol se esconde ese bosque cobra vida y se vuelve multicolor, lleno de más de cinco millones de luces, pastores que nos cuentan la llegada de Jesús, pero el diablo quiere impedirlo a como de lugar.

PUBLICIDAD

Hay un show de Nikolaus -Santa- que esta increíble, con más de 30 actores en escena y acróbatas. También hay una zona de comida donde podrás probar todos los más deliciosos antojitos que te imagines. En serio, esta experiencia tienes que vivirla con toda la familia, amigos, novio, novia o con quien quieras, porque es única. Para adquirir tu boleto tienes que meterte a www.mexico.brillafest.com y listo. Les recomiendo irse bien abrigados porque casi casi solo le hace falta nevar.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.